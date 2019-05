Lo acusaron de haber robado una bicicleta y lo balearon: está grave

El hecho ocurrió en calle Paula A. de Sarmiento y Crisóstomo Gómez, cerca de las 17,30 horas. La policía recibió un llamado en la seccional Séptima que indicaba que un joven estaba tirado en el suelo; a primera vista tenía dos disparos: uno en la cabeza, más precisamente en el ojo, y el otro en el pie.



Los vecinos, al mismo tiempo que llamaron a la policía, pidieron la ambulancia del Centro de Salud del barrio Constitución, que en ese momento estaba realizando un traslado, y ante la demora los oficiales tomaron la decisión de trasladar al herido en el móvil policial hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat.



En el nosocomio, la víctima fue identificado como Oscar Piedrabuena Romero, de 22 años y, aparentemente, fue interceptado cuando estaba sentado en la esquina por un sujeto apodado "Tata" o "Gordo", de apellido Gómez, quien lo atacó a quemarropa efectuándole un disparo en el ojo a corta distancia y es buscando intensamente por efectivos policiales.



El estado de Piedrabuena Romero es desesperante, ya que el disparo le habría producido un severo daño cerebral.



Familiares piden justicia



Nora Mabel Pross, la madre del joven, a minutos de haber regresado del hospital Masvernat afirmó que "es la segunda vez que me lo lastiman, es el segundo balazo que le pegan. Tienen que hacer justicia. Cuando lo balearon por primera vez nadie hizo nada y esa persona lo dejó con problemas en un riñón y le complicó la vida, ahora le tiraron a matar. Ellos eran amigos y el "Tata" lo acusaba de haberle robado una bicicleta. Esta persona también corrió a tiros a otro muchacho, pero no alcanzó a herir; es un asesino. Yo le di la vida a mi hijo, lo crié y ahora me lo sacan de esta manera. Pido por favor que lo detengan", dijo Nora llorando.



En la conversación también participaron los hermanos de Oscar. Aseguraron que el agresor estaba en la casa y que es vecino del mismo barrio.



"Oscar es padre de una nena y no puede trabajar porque lo dejaron lisiado, ya que no podía hacer fuerza, debido a que le faltaba un riñón y tenía problemas en los intestinos. Ahora le pasa esto. Rogamos justicia", expresaron a El Sol.