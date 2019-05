Estafa telefónica: Transfirió $17.000 a una cuenta bancaria por un premio falso

Reiteran recomendaciones para evitar ser víctima

Un joven de 23 años denunció en sede policial de la localidad de La Paz que recibió un llamado telefónico a su celular, a través del cual le manifestaron ser representantes de la firma "Quinta Generación" yDe acuerdo al parte policial, los embaucadores le explicaron a su víctima que, debido a que se trataba de un monto muy elevado, no le podían transferir el premio a su cuenta, por lo que, primero,El joven cayó en la estafa al acceder a las exigencias de los estafadores; transfirió el dinero que le solicitaron a una cuenta bancaria, pero nunca recibió ni el dinero ni el aparato telefónico., indicaron desde la Departamental de Policía de La Paz.En la oportunidad, desde la Jefatura policial de La Paz reiteraron las recomendaciones a la ciudadanía para evitar ser víctima de este tipo de estafas telefónicas."Ninguna empresa del país regala dinero y celulares, además, se insta a los vecinos a efectuar transacciones bancarias personalmente en entidades legales, y no por teléfono a desconocidos o representantes de supuestas empresas", encomendaron desde la fuerza.Y continúan: "Asimismo se debe tener en cuenta que, si el vecino resultara beneficiado con algún premio, desde ninguna entidad le van a pedir dinero a cambio".Finalmente, encomendaron que "ante el llamado de estas características, no se efectúe ningún tipo de depósito y se acerque a la División Investigaciones para ser asesorados y no resultar víctima de este tipo de actividades delictivas".