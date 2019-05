Nogoyá: Se encontraron en el bar, le prestó la camioneta y se la volcó

Un encuentro en un bar un fin de semana puede ser un momento que muchos buscan para cerrar una semana de intenso trabajo, de desgastantes ocupaciones y como excusa para la distensión y el entretenimiento. Pero en ocasiones esos encuentros concluyen en situaciones enojosas.Es lo que le pasó a Héctor Rubén Acevedo, un vecino de Nogoyá que se encontró en un bar de calle Mendoza con Germán Acosta. En el bar charlaron, y en un momento Acosta le preguntó a Acevedo si podía prestarle su camioneta. Acevedo accedió, y Acosta salió en camioneta ajena a la casa de su hermano.En el trayecto tuvo un accidente, dio un vuelco y la camioneta ajena quedó patas arriba. El dueño del vehículo fue a la Policía y presentó la denuncia.La denuncia dice que "mientras me encontraba en el bar ubicado en calle Mendoza de esta ciudad, propiedad del ciudadano Carreras, es allí que me encontraba junto a un conocido al cual a veces le daba trabajo siendo este Acosta Germán, de unos 28 años de edad, con domicilio en Ejército Argentino casi Avellaneda de esta ciudad, el cual me pide prestada mi camioneta Chevrolet S10, cabina simple (?), con intenciones de ir hasta la casa de su hermano, por lo que se la di y minutos más tarde me avisaron que esta persona se había dado vuelta en mi camioneta en calle La Rioja, entre Belgrano y 25 de Mayo".Acevedo, anoticiado de la mala nueva, salió raudo al lugar del accidente. Y allí se enteró de que Acosta, tras el choque y vuelco, había escapado a prisa. "Que realizó la presente para que esta persona se haga cargo de los daños de mi camioneta, siendo parte del techo, capot, guardabarro delantero derecho y puerta derecha, ya que hasta el momento no he tenido noticias de él, por lo menos me hubiera dado una explicación de lo sucedido", dice la denuncia que ahora llegó a los Tribunales. Fuente: (Entreriosahora).-