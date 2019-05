El hombre que inventó la historia de los u$s 500 mil más cerca de ser imputado

No hubo mediación posible. El conflicto de intereses suscitado entre el nogoyaense reconocido por la historia falsa, José Sánchez, y el abogado Juan Orlandi naufragó en mediación y ahora el asunto se dirimirá en los Tribunales.Sánchez, el changarín que adquirió notoriedad en los medios nacionales cuando inventó la fábula del hallazgo de un maletín con 500 mil dólares, que devolvió a su dueño sin pedir nada a cambio, fue demandado por Orlandi: el letrado dice haberle prestado $30 mil que nunca pudo recuperar.El changarín ahora está cerca de ser citado a declaración de imputado por el delito de estafa.Pero la mediación naufragó. Orlandi se negó a seguir ese camino y dice que Sánchez no muestra gestos de arrepentimiento.Sánchez fue figura pública fugaz en todo el país por un puñado de horas, las suficientes para que su relato del maletín hallado con medio millón de dólares empezara a deshilacharse a la luz de las primeras evidencias. La camioneta Chevrolet S-10 de color rojo de la cual había bajado el empresario, de visita a Nogoyá, no había sido detectada por ninguno de los puestos camineros de la Policía, tampoco por las cámaras de seguridad de la zona donde el changarín dijo haberla encontrado.El caso se complejizó cuando la Justicia empezó a indagar luego de que le propio Sánchez aludiera a la existencia de un arma de fuego junto al maletín. Entonces, frente a la Policía, primero, y al fiscal Federico Uriburu, después, se desdijo de toda la fábula y reveló que había inventado todo para llamar la atención y conseguir un empleo en blanco, porque venía trabajando en negro en todos lados. Su último empleador, un panadero de Nogoyá, decidió despedirlo cuando se vio involucrado en el relato del changarín. Pero Sánchez no se quedó de brazos cruzados: pidió el asesoramiento al abogado Juan Orlandi y demandó a su expatrón.El intríngulis se arregló en la sede de Trabajo en Nogoyá y el acuerdo fue refrendado por el Juzgado Civil y Comercial. Pero el dinero de la indemnización a la que accedió el changarín, $135 mil, no se liquidó de inmediato. Debió esperar, y en el ínterin pidió ayuda a su abogado. Le solicitó en préstamo $50 mil, pero el letrado sólo accedió a facilitarle una suma menor, $30 mil. La promesa del changarín fue devolver el dinero cuando cobrase la indemnización. Ese cobro ocurrió el viernes 10 de mayo. Ese día, a las 10 de la mañana, Sánchez y Orlandi quedaron en encontrase en Tribunales. El changarín cobraría lo suyo y devolvería el préstamo. Pero el hombre se anticipó: llegó a las 8, cobró su dinero y desapareció. No le atendió más llamados al abogado y lo bloqueó en whatsapp.Orlandi entonces presentó una demanda por estafa en la Justicia de Nogoyá.Pero el caso se lo derivó a mediación penal, para que en ese ámbito puedan alcanzar un acuerdo. La primera audiencia de mediación fue este viernes, pero fue sólo Sánchez. "No quiere verlo a Orlandi", dicen en los Tribunales nogoyaenses. Ante la mediadora María Beatriz Vignolo, el changarín asumió el compromiso de devolver los $30 mil en cuotas. Orlandi, en tanto, descree del camino de la mediación. "No va a haber mediación porque no quiere verme a mí. No le da la cara para verme. La investigación judicial está avanzando así que vamos a ver qué es lo que pasa. En mediación no quiso verme a mí, más allá de que reconoció la deuda que tiene conmigo", contó. Fuente: Entre Ríos Ahora