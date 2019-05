Acordó una pena condicional el policía que chocó y mató a un hombre en accidente

Luciano Mateo Ramírez, de 33 años, efectivo de la Policía de Entre Ríos, acordó este viernes cumplir la pena de tres años de prisión condicional más la inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por seis años.



Fue en el contexto de un juicio abreviado que se sustanció para resolver su responsabilidad en el siniestro vial en el que una pareja que caminaba por la vereda en avenida Almafuerte y Juan del Campillo, en inmediaciones de la zona conocida como 5 Esquinas, fue arrollada cuando Ramírez perdió el control del Ford Galaxy en el que se conducía el 28 de febrero de 2016, alrededor de las 9.45.



El acuerdo fue suscripto, con el consentimiento del imputado, entre el fiscal Juan Ramírez Montrull y los defensores públicos, Jorge Balbuena y Jorge Sueldo. El juez de Garantías N°", Eduardo Ruhl, dará conocer su decisión el viernes 31 a las 11.30. Ramírez está imputado de los delitos de Homicidio culposo y Lesiones gravísimas en concurso ideal. Consecuencias Según la imputación, Ramírez perdió el control del auto, impactó contra una columna que se encontraba ubicada en la vereda norte de la avenida, colisionando a Stella Ramona Osuna y Luis Alberto Cherniz, quienes circunstancialmente caminaban por allí.



En las evidencias sobre las que se construyó el acuerdo, en el punto 14, se destacó el informe técnico preliminar y pericial que realizó personal de la División Accidentología Vial el 8 de marzo de 2016.



En el documento se estableció que "el conductor del automóvil se desplazaba a una velocidad superior a los 79 kilómetros por hora en los momentos previos al inicio de la huella del derrape; que conforme al artículo 50 de la Ley Nacional de Tránsito, el conductor debe circular siempre a una velocidad tal que teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo, y la densidad del tránsito tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación; de no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha", añadiendo que el "artículo 6º del Capítulo 3º del Decreto Municipal Nº 1212/92 (establece que) la velocidad máxima en zona urbana de la ciudad de Paraná, para los vehículos que circulan en las avenidas Almafuerte es de 55 kilómetros por hora". Causas El informe también consignó que "el conductor del Galaxy perdió la maniobrabilidad o control de su unidad de tránsito (zigzagueo entre vehículos), debido a que se vio sorprendido sobre su línea de marcha por la aproximación del automóvil tipo sedán color rojo, esto es debido a que 'probablemente' entró en estado de apnea o somnolencia en la conducción o hizo uso indebido del celular, no se puede comprobar técnicamente en esta instrucción ese estado o acción, provocando la falta de atención y consecuentemente, realizó maniobras intrépidas o de esquive para evitar el riesgo inminente sobre su trayectoria, atropellando posteriormente a dos peatones que transitaban correctamente sobre la vereda norte de la avenida".



Entre las normas de conducta que Ramírez se comprometió a cumplir se destaca que deberá asistir a un curso sobre educación vial en el transcurso del presente año, conforme lo permita la oferta académica de la Municipalidad de Paraná o en cualquier otra entidad, cuya modalidad de cumplimiento será informada a la autoridad judicial y deberá realizar tareas no remuneradas por 96 horas anuales, a favor de una institución de bien público. Heridas gravísimas Como consecuencia del accidente, Stella Osuna sufrió la amputación de su miembro inferior izquierdo, lesiones en ambos brazos y manos y traumatismo de tórax, lesiones consideradas "de carácter gravísimas"; en tanto que Luis Cherniz recibió "heridas cortantes varias en región espina ilíaca posterior, herida cortantes varias en región dorsal tercio superior de extensión importante, herida cortante varias en todo su miembro superior izquierdo", lesiones que le produjeron la muerte. (El Diario)