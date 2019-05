Encontraron muerto a reconocido peluquero de Paraná

El reconocido peluquero de Paraná, Julio César Bel, fue encontrado sin vida este sábado en su domicilio ubicado en la esquina de calles Feliciano y San Martín, donde funciona el salón de peinados.De acuerdo a los primeros datos, se trataría de una autoderminación, publicóNacido en Las Moscas, en el Departamento Uruguay, Julio César se había iniciado en la profesión de peluquero en Buenos Aires, donde se había radicado de muy joven. Años más tarde, el destino lo trajo a la capital provincial, donde inauguró su salón Julio César el 30 de abril de 1983 y desde entonces, le tocó cortarle el pelo a distintas generaciones.Como coiffeur, atendía casi exclusivamente a mujeres, sólo a algunos amigos hombres. En referencia al mito de que los peluqueros también son un poco psicólogos, en una entrevista que brindó a, confió con simpatía: "Muchas veces se desahogan en el salón, y nos cuentan sus problemas o los de su familia".En torno a las modas y tendencias, había señalado que los clientes tradicionales prefieren mantener un mismo corte de pelo toda la vida, pero también, quienes se aventuran a cambiar su apariencia cada vez que aparece una nueva tendencia."En una época pedían mucho el corte de Lady Di, pero no a todas les queda bien. Si tienen el cabello ondulado no se puede. Yo a las clientas las aconsejo, porque para un corte o un color hay que tener en cuenta muchos detalles: los rasgos de la cara, si es rubia o morocha, qué tono le resalta los ojos, la vestimenta que usa habitualmente, la actividad a la que se dedica, porque en un banco o una empresa no se ve bien una cabeza con cinco colores, por ejemplo", dijo en ocasión de un festejo por el Día del Peluquero."Hay chicos que creen que con un curso de seis meses ya están formados, y por eso es difícil conseguir mano de obra. A la vez abren academias y dan clases. Hay que empezar de abajo, y en esto hay que iniciarse en la pileta", fue el mensaje que dejó en aquella ocasión.