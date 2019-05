Una nena se cayó en un desagüe cloacal que no tenía tapa: fue rescatada

La boca de registro, a la cual le faltaba la tapa está ubicada entre las calles J.J Valle y Peñaloza, de Concordia.



Sobre el momento de zozobra que pasaron los vecinos que pudieron rescatar a Belén, la niña de seis años, Oscar Tricarico, el padre de la menor dijo a El Sol: "la nena venía para mi casa desde la escuela, pasadas las 12 del mediodía, con su hermano de 11 años, él venía un poco más atrás, cuando ella se cayó adentro de un pozo cloacal. Eso es lo que me dijeron cuando vinieron corriendo a avisarme a mi casa".



Del mismo modo, el papá de Belén contó: "me fui corriendo a ver qué pasaba y mi hijita estaba caída adentro de una cloaca, se ve que habían sacado la tapa y ella estaba adentro del desagüe, menos mal que un señor vio cuando la nena se cayó y fue corriendo a rescatarla".



"Tuvieron que ir a buscar una escalera para entrar en el desagüe cloacal para bajar a buscar a mi hija porque el pozo es muy profundo, tiene unos 3 metros, yo no sé cómo ese hombre pudo entrar por el agujero pero bajó y sacó a mi hija que estaba media desvanecida y se podría haber ahogado", detalló el hombre.



Sobre el estado de salud de la menor, Tricarico precisó que "en seguida la llevamos al hospital y ahí me dijeron que si ella tenía convulsiones la llevara de nuevo, hoy (por ayer) Belén me dijo que tenía dolores de estómago y nosotros pensamos que debe haber tragado agua ahí, cuando se cayó".



Finalmente, agradeció al vecino que la rescató. "Menos mal que justo la vio mi vecino, se lo voy a agradecer eternamente", reiteró.



El pozo es de una obra de cloacas, los vecinos manifestaron que realizaron reclamos y que, después del accidente, desde el municipio mandaron a taparlo.



