Quíntuple crimen en Santa Fe: El penitenciario será condenado a prisión perpetua

A sala llena

Una siesta de terror

Aval de las partes

Sin imagen del imputado

Facundo Javier Solís, el agente penitenciario que el 29 de diciembre de 2017 asesinó a su ex pareja y a otros cuatro familiares de la mujer en barrio Santa Lucía de la capital santafesina, será condenado a prisión perpetua, la pena máxima que otorga el Código Penal Argentino. El monto de la condena fue acordado entre la fiscalía y la defensa del acusado, y contó con el acuerdo de los familiares de las víctimas.Esta mañana, en la sala 1 del subsuelo de tribunales, se desarrolló la audiencia de admisión del procedimiento abreviado presentado por la fiscalía de homicidios, los querellantes y la defensa pública ante el tribunal conformado por los jueces Rodolfo Mingarini, José Luis García Troiano y Nicolás Falkenberg.Facundo Solís ingresó custodiado por cuatro efectivos del Grupo de Operaciones Especiales, armados y encapuchados, mientras otros diez efectivos de la fuerza estaban presentes en la sala para garantizar la seguridad de los presentes.La sala estaba colmada por familiares de las víctimas, que no pudieron contener las lágrimas cuando el fiscal Gonzalo Iglesias repasó los hechos atribuidos a Solís.Iglesias relató lo ocurrido aquella siesta del 29 de diciembre del 2017, cuando Solís fue hasta barrio Santa Lucía, el barrio donde vivía su ex pareja Mariela Noguera y gran parte de su familia.Solís ingresó primero a la vivienda donde estaba Aylé, la hija adolescente de Mariela junto con su novio Yoel. Fueron las primeras víctimas de la tarde. Después, salió a la vereda donde atacó a Mariela. Luego se dirigió a la casa de Carmen, la mamá de Mariela y por último ingresó a la vivienda de Sonia, hermana de Mariela. Allí hirió a un sobrino adolescente y terminó con la vida de la hermana.Estos hechos fueron calificados como homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por ser cometidos para ocasionar daño a una persona con la que se tuvo una relación de pareja en cuatro oportunidades; homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por mediar violencia de género, y tentativa de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido para ocasionar daño a una persona con la que se tuvo una relación de pareja.Una vez que el fiscal Iglesias terminó de relatar los hechos y expresó que la pena acordada era la prisión perpetua, el tribunal le dio la palabra a las querellantes. Las abogadas del Centro de Asistencia Judicial a la Víctima, Laura Gerard y Vivian Galeano adhirieron a lo manifestado por el fiscal, del mismo modo lo hizo la dra. Hilda Knablein.A continuación el representante del Servicio Público de Defensa Penal Mario Guedes expresó la conformidad con el acuerdo y entonces se escucharon las únicas palabras del imputado en la audiencia, cuando manifestó su acuerdo con el procedimiento abreviado.Por pedido del defensor público Mario Guedes, y por decisión del tribunal por mayoría (Mingarini y Troiano avalaron la pretensión de la defensa, mientras que el voto en minoría fue del dr. Falkenberg), no se permitió a los medios presentes tomar imágenes de Solis."La familia quería cerrar esta etapa"Al finalizar la audiencia, el fiscal se refirió desde el móvil de la radio en tribunales al acuerdo abreviado, y manifestó que había sido intención de la familia poder culminar esta etapa de la manera más rápida posible. "Fue voluntad de la familia", explicó el fiscal.