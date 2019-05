Caso Nahiara: Para el fiscal, Cristo y Lescano "serán condenados a perpetua"

Sobre la elevación de la causa a juicio

, según así lo dispuso a Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti."En el transcurso de este viernes, se fijará una audiencia con el juez de Garantías de Paraná, para poner en conocimiento de la fiscalía, cuál es el domicilio, y si se da, en el transcurso del día,, confirmó a, el fiscal Juan Malvasio.En la oportunidad, Malvasio comentó que fue notificado de la decisión de la Cámara de Casación, respecto de la modificación de la modalidad de la prisión preventiva sobre la imputada."Somos respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, más allá que las podamos compartir o no. Si las acatamos y cuando la defensa proponga un domicilio, Lescano se irá al mismo con tobillera electrónica", acotó al respecto."Junto a Brugo estamos trabajando en la remisión de la causa, en transitar la etapa intermedia y ventilar la causa en un juicio oral y público", anunció el fiscal."Estamos, pero si vemos que la fecha del vencimiento de la medida coercitiva, no contamos con el informe, es muy probable que elevemos la causa ofreciendo esa prueba para que se produzca en la etapa de juicio", adelantó al respecto."Como las medidas coercitivas vencen el 9 de junio,, anunció el fiscal.El fiscal anunció que, "se mantiene la calificación homicidio triplemente calificado, por el vínculo, por alevosía y por ensañamiento"."La causa sigue avanzando, para poder demostrar durante el juicio, la responsabilidad con grado de certeza, y no tenemos dudas que", sentenció.