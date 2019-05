Teme por su vida una mujer atacada por su ex: Al hombre le pondrían tobillera

, reveló a, el programa que se emite por, Carolina Manrique, una mujer víctima de tentativa de femicidio por parte de su ex pareja.Este sábado, en horas de la madrugada, el hombre ingresó a su casa, ubicada en barrio Alloatti de Paraná, tomó un cuchillo de la cocina y comenzó a atacarla., aseguró Carolina. "Con el cuchillo empezó a querer cortarme el cuello, me tiró al piso, forcejamos. Yo estaba totalmente bañada en sangre; intenté como pude sacarle el cuchillo, hasta lo quebré porque un Tramontina", rememoró.Respecto del violento episodio de violencia, rememoró: "Ya me sentía desvanecida porque él estaba ahorcándome. Ya estaba en las últimas, y él estaba ciego, perdido".Sobre el rostro de la mujer se podían ver las huellas de los puntazos que recibió.En la audiencia judicial que se realizó esta semana en Tribunales, se dispuso que Daniel Domingo Osuna sea alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná hasta tanto adquieran una tobillera electrónica."Le impusieron una serie de restricciones que nunca cumplió, y, porque si él venía con una pistola y me pegaba un tiro...", apuntó la mujer."Espero que quede por mucho tiempo en el penal, y no le den tobillera con domiciliaria", imploró Carolina.Según comentó, junto a Osuna mantuvo una convivencia de diez años, en los que tuvo dos hijos, uno de 5 y otros de 2, hasta que ante "un cambio de actitud" por parte del hombre, decidió plantearle la separación."Él se puso muy obsesivo, me seguía hasta el baño, me respiraba en la oreja, me revisaba el celular. Y al instante que nos separamos, el asumió que yo tenía otra persona, pero yo le planteé que la separación eran por sus actitudes", aseguró Carolina.