Ingresaron a robar en un comercio por una ventana ubicada a 5 metros de altura

En la madrugada del jueves, delincuentes entraron a robar en un local comercial denominado "El Galpón" dedicado a la venta de ramos generales. El comercio está ubicado en avenida Monseñor Rösch, en Villa Zorraquín, a unos 100 metros de la Comisaría Quinta, en línea recta y sobre la misma vereda.



La propietaria manifestó estar sumamente sorprendida al ver por dónde entraron los delincuentes, quienes tras romper una chapa de fibra, ingresaron por una pequeña ventana ubicada a unos 5 metros de altura, casi sobre el techo del local. Para la mujer, "habrían ingresado bajando por el techo", además expresó que el ladrón "sería del barrio y habría salido de la cárcel hace poco".



Sobre el robo sufrido, Sara Alicia Calgaro, dijo a El Sol que "a eso de las dos de la madrugada entraron al negocio por un ventanita, que está a unos 5 metros de altura, me robaron una notebook, la pantalla de la máquina registradora, el teclado, algunas mercaderías y algo de dinero e hicieron mucho desparramo adentro del negocio".



No obstante, insistió con que "me entraron por una ventanita que está a unos 5 metros de altura, la verdad es que no sé cómo hicieron para subir hasta allá arriba, sobre todo saltando desde afuera del negocio que está a más altura, no entraron por el techo pero la ventanita está casi en el techo" y remarcó que "la verdad es que no sé cómo hicieron para subirse a esa altura porque ni la policía se explica cómo entraron por ahí".



"Los ladrones son de por acá, de la zona, según dijeron, y, aparentemente, el que habría entrado, hace poquito salió de la cárcel, se cree que ya lo habían visto en las cámaras de la zona, aparte llovía y para esa gente lo ideal es cuando llueve", expresó y especuló con que, "aparentemente, el ladrón no andaba solo, se supone que serían por lo menos dos personas las que vinieron a robar, porque es imposible que uno solo pueda haber saltado por la ventanita que está a tanta altura".