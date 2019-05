Detuvieron a siete policías por la muerte de jóvenes, tras persecución y choque

La investigación judicial

Velatorio y marcha

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial a NA, dos de los detenidos son el capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape, que participaron de la persecución del Fiat 147 en el que viajaban los adolescentes.En tanto, los otros efectivos detenidos son el oficial subinspector José Alfredo Domínguez; los oficiales subayudantes Mariano Ibáñez y Cristian Righero; y los oficiales Juan Gutiérrez y Manuel Monreal.Las detenciones se realizaron en el marco de siete órdenes emitidas por el fiscal Roberto Berlingieri, que está a cargo de la causa.Este jueves a la mañana, la Justicia había confirmado que uno de los cuatro jóvenes muertos el pasado lunes presentaba un disparo en el cuerpo.En tanto, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, confirmó que por el hecho 12 efectivos fueron separados de la fuerza, entre los que se encuentran los siete imputados en la investigación.El fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó este jueves que uno de los jóvenes fallecidos, recibió un disparo, por lo que desde ese momento la situación de los policías involucrados en el caso comenzó a complicarse."Dadas las circunstancias en las que se produjo el hecho, excede a mi criterio el del homicidio culposo", expresó el funcionario judicial en declaraciones a Radio La Red.Según pudo saber NA, en los informes internos del episodio ocurrido el lunes pasado no se mencionó que los uniformados hayan realizado disparos y sólo se consignó que iluminaron el Fiat 147 con linternas para verificar la patente.Bogliolo considera que "los chicos no habrían escuchado la voz de alto (emitida por los policías) porque iban contentos y cantando fuerte"."De ninguna manera la situación ameritaba el uso de armas de fuego", sentenció el funcionario.En tanto, el Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand, aclaró que si bien se encontró un orificio de bala 9 milímetros en el cuerpo de uno de los jóvenes fallecidos, hasta el momento no se pudo comprobar la existencia de proyectiles en el lugar."Gendarmería realiza pericias balísticas y sobre el auto. La existencia de proyectiles en el lugar todavía no fue confirmada por las pericias. Hay una visión preliminar del fiscal respecto del auto en la situación que quedó que hace imaginar la existencia de algunos orificios en el auto pero eso lo va a determinar la pericia balística", aseguró Conte Grand.Por su parte, el ministro Ritondo confirmó que por el hecho 12 efectivos fueron separados de la fuerza y que se trata del comisario general Marcelo Corbalán, que era el Superintendente de Seguridad Región Capital; el Comisario mayor Óscar Osvaldo Frías, Jefe Departamental de San Vicente; el comisario inspector Juan Carlos Sosa, Segundo Jefe Departamental San Vicente; y el comisario inspector Mario Ángel Mistreta, Jefe Policía Comunal San Miguel del Monte.También fueron desafectados los efectivos ahora detenidos, oficial subinspector José Alfredo Domínguez; el oficial subayudante Mariano Ibáñez; el oficial subayudante Cristian Righero; y los oficiales Juan Gutiérrez y Manuel Monreal.Este miércoles ya habían sido desafectados otros tres efectivos -el capitán Rubén Alberto García y el oficial de policía Leonardo Daniel Ecilape, quienes iban en el patrullero que participó de la persecución- y el titular de la comisaría de Monte, subcomisario Julio Franco Micucci.Una vecina que se abstuvo de declarar encontró cuatro vainas servidas de un arma calibre 9 milímetros, mientras que dos jóvenes lograron filmar parte del hecho y aseguran haber escuchado disparos."Conozco el ruido de un disparo. Se sentía la trayectoria como pasaba cerca de nosotros", dijo Rodrigo, uno de los testigos.El joven aseguró que cuando declaró en la comisaría que se trataba de disparos, le cambiaron la declaración a "estruendos", por lo que se negó a firmarla."Después me citaron en Fiscalía y anotaron bien lo que decía", explicó Rodrigo, quien aseguró que su amigo también prestó una declaración similar.El joven también observó una imagen que le llamó la atención en torno a la actitud de una mujer policía: "Las dos chicas heridas estaban tiradas juntas y pedían ayuda, y la policía les decía que se queden quietas y que se callen, de mala manera".Durante la jornada de este jueves se realizaron los velorios en los domicilios particulares de los fallecidos y también en distintas casas velatorias."Lo tengo en un cajoncito, le agarro la mano y le digo: 'Danilo, vamos para casa', y él no me dice nada", dijo el padre de uno de los chicos, Juan Carlos Sansone, en el velatorio de su hijo de 13 años en su casa, según el portal del diario Clarín.Cientos de personas participaron este jueves por la tarde de una marcha en el lugar que se produjo el trágico episodio, sobre la ruta 3, para reclamar justicia.El lunes por la madrugada, el Fiat 147 en el que viajaban Aníbal Suárez, de 22 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Danilo Sansone y Camila López, de 13; y una chica también de 13 llamada Rocío, se estrelló contra un camión con acoplado estacionado sobre la Ruta 3 luego de ser perseguido por un patrullero.El auto se partió en dos pedazos desparramados a lo largo de unos 80 metros, y sólo sobrevivió Rocío, quien este jueves permanecía en grave estado en un hospital de la localidad de Florencio Varela.NA.