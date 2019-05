Comenzó el juicio contra sujeto que abusó de una menor y maltrató a su madre

Este miércoles comenzó el debate en la Sala Penal de Concordia por una causa que tiene como imputado a un hombre de apellido Benítez, acusado de abusar de la hija de su pareja cuando la menor tenía solamente 14 años. Hoy ella tiene 22 y se animó a denunciarlo. El hecho ocurrió hace 8 años, pero que recién fue denunciado años después. Además este hombre está acusado también de malos tratos, golpes, y de violar la ley cuando su pareja, ya separada de él, tenía un botón antipánico y Benítez la habría molestado y hostigado.



El fiscal que entiende en la causa, Martín Núñez, es quien tiene las dos denuncias en un solo juicio y que, además, es el defensor de las dos víctimas. En este sentido, el letrado dijo a El Sol que "iniciamos un debate donde existen dos víctimas, son dos denuncias que han realizado madre e hija, y se juntaron dado que el denunciado es la misma persona, se está discutiendo las dos causas dentro de un mismo juicio", aclaró.



"La primera denuncia radicada proviene de la hija, y el año pasado, en el 2018 la madre denunció a su ex pareja por violencia de género pero desconociendo la situación por la que había atravesado su hija porque la chica nunca se había animado a contar porque tenía miedo por su madre, la menor en ese entonces, estaba amenazada por el abusador de que iba a matar a su madre, y ante esta situación nunca se había animado a contarlo, la madre se enteró de que su ex pareja había abusado de su hija recién cuando fue a radicar la denuncia por violencia de género", afirmó Núñez.



El fiscal confió que el acusado habría seguido molestando a su ex pareja, aún cuando ella tenía el botón antipático. "Esto es lo que está denunciado y es lo que se está discutiendo justamente en el juicio, que no se ha cumplido con la medida dispuesta de prohibición de acercamiento impuesto por el juzgado de familia", puntualizó.



Del mismo modo, el fiscal agregó que "la señora posteriormente radicó una segunda denuncia de que el imputado no estaba cumpliendo con las medidas y por eso son dos delitos dentro de la misma causa de la señora, la violencia y después el incumplimiento de las medidas", ratificó.



Asimismo, Núñez confirmó que se está tratando todo junto en el juicio, o sea el abuso contra la menor y dos causas contra la ex pareja de Benítez. "Lo que ocurre es que, habiendo tomado conocimiento de varios delitos imputados contra una misma persona, al declarárselo culpable se le debe determinar una sola pena por más que los delitos sean muchos", aclaró.



Finalmente sobre el por qué es fiscal y defensor a la vez, explicó que "el sistema prevé que el fiscal debe tutelar los derechos de la víctima, en este caso el fiscal debe bregar por la legalidad y que se cumpla con las leyes, también debe representar a las víctimas".



"Abusó de mi hija cuando ella tenía 14 años"



En un escueto comentario, la mujer contó que "no puedo hablar nada, me pidieron que no diga nada pero les puedo decir que el año pasado se radicaron las denuncias por lo que le pasó a mi hija y por los malos tratos y golpes que me propinaba, yo no sabía absolutamente nada del calvario que tuvo que pasar mi hija mientras éramos pareja con mi ex; yo también viví un tormento con él, me golpeaba y me maltrataba todo los días, nosotros tuvimos un hijo que nació con problemas por los golpes que él me propinaba y cuando yo lo llevaba al nene al hospital Garrahan, ahí se aprovechaba de la nena, cuando ella tenía 14 años", denunció.