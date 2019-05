Persecución, choque y cuatro muertos: Los videos y el resultado de las autopsias

Policiales Cuatro jóvenes murieron al chocar con un camión cuando los perseguía la Policía

Muerte de cuatro chicos en San Miguel del Monte: Los policías desafectados por el Ministerio de Seguridad Bonaerense son tres. Los dos que iban en el patrullero y el titular de la seccional. Este es un nuevo video de un testigo pic.twitter.com/Tx5dg1AZUQ — Luciano Fryszberg (@luchofry) 22 de mayo de 2019

Gatillo fácil San Miguel del monte. No vamos a parar hasta que se haga justicia pic.twitter.com/30unbayXXC — Tita (@Iararobaldi) 22 de mayo de 2019

Cuatro jóvenes de entre 13 y 22 años murieron tras chocar el auto en el que viajaban contra el acoplado de un camión cuando eran perseguidos por un patrullero en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, y por el hecho desafectaron a los dos policías que participaron de la persecución y jefe de la comisaría local. Familiares y amigos de las victimas volvieron a marchar en reclamo de justicia. "Eran chicos, no delincuentes", manifestaron., pero la versión fue desmentida por los efectivos, ante lo cual, la Justicia dispuso el secuestro de las armas para que sean cotejadas por peritos de la Gendarmería Nacional.En este aspecto este miércoles por la noche finalizaron las autopsias. De acuerdo a lo que se informó,Además, según determinaron los peritos del Ministerio Público de Lomas de Zamora,. Al respecto, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, dijo que si los policías no actuaron como corresponde les "caerá todo el peso de la ley".Trascendieron este miércoles dos videos que fueron filmados después del choque del Fiat Spazio en el que viajaban las cuatro víctimas fatales."Son tiros, bolu. . . , son tiros", se escucha en uno de los videos. "¿Son tiros? Me parecía, sí. No se preocupen, se escucharon unos tiros, pero está la policía. Hay un hombre tirado en el piso, bolu. . ." , dice otro testigo.Todo comenzó cerca de la 1 del lunes último, cuando cinco jóvenes a bordo de un Fiat Spazio gris chocaron contra un acoplado estacionado al costado de la Ruta Nacional 3, a la altura de San Miguel del Monte, unos 115 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, murieron cuatro de los ocupantes, identificados por la policía como Carlos Aníbal Suárez (22); Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13), mientras que una adolescente de 13 años sufrió graves lesiones y quedó internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.Tras el hecho, familiares y vecinos de Monte responsabilizaron por el accidente a la policía, y realizaron una protesta, con cortes de calles en los que se registraron algunos incidentes contra efectivos de la comisaría local. Durante esa manifestación, la agente Noemí Esther Baigorria recibió un golpe en la cabeza, por lo que fue trasladada a la clínica porteña Fitz Roy, en la que fue intervenida por una fractura de cráneo y permanece internada en grave estado.