La disconformidad de una de las víctimas de Rivas por la condena de ocho años

Policiales Condenaron a ocho años de prisión al abogado Rivas por corrupción de menores

Martín Daneri, una de las víctimas del Gustavo Rivas, manifestó a Elonce TV su disconformidad por el fallo que condenó al abogado de Gualeguaychú a la pena de ocho años de cárcel por el delito de "promoción a la corrupción de un menor de edad en concurso ideal con promoción a la prostitución de un menor de edad".Pero para el denunciante, fue "errado" el criterio de prescripción que utilizaron los magistrados, "porque se declaran prescriptos a todos los casos, menos a uno"."No se tomó el fallo de Ilarraz en cuanto que es una violación a los Derechos Humanos y, a mi entender, se tomó mal la prescripción porque se dejaron de lado los Tratados Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica que son operativos en Argentina desde 1989", valoró el denunciante."No entiendo, desde el punto de vista jurídico, qué criterio tomó el Tribunal, porque no tomó el antecedentes del caso Ilarraz", insistió Daneri, al agregar que "tampoco se tomaron las medidas de coerción transitorias".Para Daneri, el Tribunal "declaró la prescripción de oficio, sin siquiera pedirlo la defensa"."Me parece una sentencia partida, porque un lado se declara la prescripción, pero no da ninguna medida coercitiva", denunció la víctima.En la oportunidad, adelantó que la sentencia será apelada, porque, "más allá que mi caso fue considerado prescripto, hay otros que no porque hubo hasta una flagrante violación del derecho"."Es una sentencia injusta, se apelará e incluso se llegará a estamentos internacionales", sentenció Daneri.