Incautan droga, ropa y cigarrillos de contrabando: Usan scanner para detectarlos

Durante controles conjuntos de las policías de Entre Ríos con la Federal en la autovía 14 incautaron droga, cigarrillos y ropa ingresadas de contrabando.Con la utilización de un scanner móvil de última generación se puede realizar una inspección externo del interior del micro, camión u otro tipo de rodado. Pero además, con la colaboración de perros adiestrados en la detección de drogas, se puede complementar el trabajo operativo.El control fronterizo en Paso Cerrito, en la autovía en Chajarí, se dispuso la colocación de toda la tecnología disponible para la lucha contra el narcotráfico, como es la utilización de modernos scanners móviles y sistemas de identificación de personas.De los procedimientos en conjunto, se informó que se han ubicado a varias personas con pedidos de localización de parte de la justicia.Además se detuvo la marcha de una Peugeot Partner, dominio uruguayo, el cual era conducido por un ciudadano de 50 años oriundo de ese país. Iba acompañado de un hombre de 37 años, brasilero y dos mujeres de Uruguay.En el control se pudo observar la existencia de numerosas bolsas de consorcio. Al avanzarse con la apertura, se localizaron 166 camperas, 48 pantalones y 135 buzos, careciendo facturas o ticket que justifiquen la procedencia.Con esta novedad, se dispuso desde la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, el formal secuestro por la violación de la Ley de Marcas, ello atento a que sobre las mismas rezaban marcas internacionales de indumentaria deportiva.Con posterioridad, esta madrugada se paró la marcha de un Fiat Palio conducido por un correntino de 23 años, quién iba acompañado de un porteño de 47 años. Al pasar por el rodado al can antinarcóticos Blacky, mostró una actitud que sospechó la existencia de drogas. Ante ello, los bolsos de ambos masculinos son expuestos a un minucioso contralor a través de (scan van) scaner para bultos, el cual constata la presencia de una bolsa con droga.Desde la Justicia de Concepción del Uruguay se dispuso la apertura de la causa judicial, tras el hallazgo de 30 gramos de marihuana.Otro procedimiento llevó a controlar una pick up Volkswagen Saveiro, la que era guiada por un bonaerense de 32 años. En la inspección se encontraron 100 cartones de cigarrillos que no contaban con los remitos aduaneros. El valor de la carga secuestrada llegó a los 20.000 pesos.