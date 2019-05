Se conoce hoy la sentencia en el juicio contra el abogado Rivas

A partir de las 10, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú dará a conocer el adelanto de veredicto en la causa contra el abogado Gustavo Rivas, acusado de promoción a la corrupción y a la prostitución de menores.



El debate oral no público, comenzó el 1 de abril y se ventilaron 10 casos de los 12 originales, ya que en el inicio del juicio se hizo lugar al pedido de prescripción de dos hechos formulado por la defensa de Rivas.



El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Lisandro Béhéran (en su carácter de coordinador general) y Martina Cedrés (quien llevó adelante la Investigación Penal Preparatoria), y la querella por los abogados Alfredo Vitale y Estela Esnaola. En tanto que la defensa técnica de Rivas la llevó adelante el abogado Raúl Eduardo Jurado.



La Fiscalía en su alegato de clausura solicitó 25 años de prisión y en caso de que el Tribunal otorgue en razón de la edad del imputado una pena domiciliaria, que la misma sea con tobillera electrónica y prohibición estricta de relacionarse con las víctimas.



A su vez, la abogada Esnaola (es querellante por una sola víctima) solicitó siete años de prisión; y su colega Vitale (que también es querellante por una sola víctima) pidió siete años y seis meses de prisión.



Por su parte, en el alegato de clausura de Raúl Jurado, defensor particular de Rivas, no hizo mención a nuevos pedidos de prescripción y sostuvo que esta causa estuvo armada y en consecuencia solicitó la absolución.