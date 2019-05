Caso Micaela: Casación Penal se expedirá en junio sobre la condena de Pavón

Néstor Pavón, condenado por el delito de encubrimiento en el marco del juicio por el brutal crimen de Micaela García, la joven estudiante que fue raptada, violada y asesinada en Gualeguay, tras presenciar la audiencia de Casación en los Tribunales de Paraná, fue retirado por una custodia policial, sin emitir declaraciones a la prensa.Acompañado de una custodia policial, Pavón se mostró reticente a las cámaras de, no así como fue su ingreso a la sala, en horas de la mañana, cuando llegó acompañado de sus abogados defensores, Andrés Carabajal y Jorge Barreto.En la audiencia, que tuvo lugar en el Salón María Oyhampé de los tribunales de Paraná, estuvieron presentes, el condenado Néstor Pavón y sus abogados Andrés Carvajal y Horacio Barreto; y lo propio hicieron Jorge Impini, por la querella, en representación de la familia García, y el fiscal Gamal Taleb, por el Ministerio Público Fiscal.Taleb solicitó formalmente que se le revoque la condena de cinco años a Pavón y que reciba, en cambio, la misma condena que Wagner, que cumple prisión perpetua en la unidad penal de Federal."Estamos persuadidos de que fue un hecho cometido por dos personas. Estamos convencidos que Pavón es coautor de los delitos por los que fue condenado Wagner. No hay dudas en que hasta las 4 de la mañana estuvieron juntos. Luego los relatos difieren, pero los múltiples indicios acreditan que Pavón fue coautor. Incluso, la misma declaración de Wagner como coimputado, que tiene validez probatoria, acredita que estuvieron juntos y que ambos son responsables de la muerte de Micaela", señaló el fiscal, cuyo planteo fue coincidente con el del querellante, Jorge Impini, en representación de la familia de la víctima."Fue una audiencia interesante desde el punto de vista argumental, ya que tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella sostuvimos con fundamento en nuestra postura que Pavón es co-autor del delito de homicidio y abuso sexual de Micaela", sentenció a, el fiscal Gamal Taleb."Hay elementos suficientes para condenar a Pavón, porque la declaración del co-imputado, Wagner, en nuestro Derecho Penal, tiene plena validez probatoria como en cualquier tribunal del mundo", argumentó el fiscal.Y en ese sentido, amplió: "En nuestro Derecho Penal está establecido en una figura, que es la del co-imputado colaborador, donde se exige que aquello que dice sea corroborado mediante otra información adicional que confirme lo que dice"."Hay una multiplicidad de datos probatorios que confirman los dichos de Wagner y está muy claro que en el hecho actuaron dos personas, y esa otra, no pudo no haber sido Pavón", remarcó Taleb.En la oportunidad, el fiscal confirmó que la decisión de la Cámara de Casación, compuesta por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti, se dará a conocer el 19 de junio a las 15hs.Micaela García fue raptada y asesinada el 1° de abril de 2017 en el centro de Gualeguay, luego de salir de un boliche para irse a su departamento. La estudiante estuvo desaparecida y fue hallada una semana después, en un campo a pocos kilómetros de la ciudad.A los pocos días, Wagner quedó en el centro de las sospechas y fue detenido, tras fugarse, en Moreno (Buenos Aires). El dueño del lavadero en donde trabajaba Wagner, Néstor Pavón, también cayó. Además, fue imputado y llevado a juicio Gabriel Otero, hijo de la pareja de Wagner, por encubrirlo.En el extenso debate realizado seis meses después del femicidio, la Fiscalía (Ignacio Telenta, hoy juez en Gualeguaychú) y la querella (Jorge Impini) acusaron a Wagner y Pavón por el abuso sexual y el homicidio agravado y pidieron perpetua para ambos, en tanto que desestimaron la imputación contra Otero, quien resultó absuelto.El tribunal presidido por Roberto Cadenas concluyó: "Queda probado que Wagner abusó sexualmente de Micaela García con acceso carnal y luego procedió a asfixiarla con alevosía para lograr su impunidad y en un contexto de Violencia de Género". Pero respecto de Pavón, consideró que, tal como él confesó, ayudó a Wagner a irse a Moreno, pero no por problemas con su pareja, sino porque sabía que su empleado había cometido el crimen, aunque no les quedó claro el motivo de tal encubrimiento.