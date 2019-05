El brutal crimen de Micaela "fue cometido por dos personas", dijo el fiscal

El caso

El juicio

En el marco de la instancia de casación para revisar las condenas contra Sebastián Wagner y Néstor Pavón, por el femicidio de Micaela García, la joven que fue raptada y asesinada en Gualeguay, el fiscal Gamal Taleb dio sus argumentos para insistir con el pedido de condena perpetua para el segundo implicado.Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua por abusar sexualmente y asesinar a la joven oriunda de Concepción del Uruguay y Néstor Pavón recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento."Estamos convencidos que Pavón es coautor de los delitos por los que fue condenado Wagner. No hay dudas en que hasta las 4 de la mañana estuvieron juntos. Luego los relatos difieren, pero los múltiples indicios acreditan que Pavón fue coautor. Incluso, la misma declaración de Wagner como coimputado, que tiene validez probatoria, acredita que estuvieron juntos y que ambos son responsables de la muerte de Micaela", señaló el fiscal aE insistió: "Hay una multiplicidad de indicios que confirman que cuando Wagner declara eso, está diciendo la verdad".Taleb recordó que "el tribunal de Gualeguay entendió que no había elementos suficientes que acrediten aquello que había declarado Wagner y no le pareció verídica su declaración. Para nosotros hay muchos elementos de prueba que confirman la misma. Por ello, solicitamos la revocación de la sentencia. Lo hacemos porque estamos persuadidos de que fue un hecho cometido por dos personas".Finalmente, señaló que "para Wagner solicitaremos la confirmación integral de la condena, por el delito de violación y también por la muerte de Micaela".Micaela García fue raptada y asesinada el 1° de abril de 2017 en el centro de Gualeguay, luego de salir de un boliche para irse a su departamento. La estudiante estuvo desaparecida y fue hallada una semana después, en un campo a pocos kilómetros de la ciudad.A los pocos días, Wagner quedó en el centro de las sospechas y fue detenido, tras fugarse, en Moreno (Buenos Aires). El dueño del lavadero en donde trabajaba Wagner, Néstor Pavón, también cayó. Además, fue imputado y llevado a juicio Gabriel Otero, hijo de la pareja de Wagner, por encubrirlo.En el extenso debate realizado seis meses después del femicidio, la Fiscalía (Ignacio Telenta, hoy juez en Gualeguaychú) y la querella (Jorge Impini) acusaron a Wagner y Pavón por el abuso sexual y el homicidio agravado y pidieron perpetua para ambos, en tanto que desestimaron la imputación contra Otero, quien resultó absuelto.El tribunal presidido por Roberto Cadenas concluyó: "Queda probado que Wagner abusó sexualmente de Micaela García con acceso carnal y luego procedió a asfixiarla con alevosía para lograr su impunidad y en un contexto de Violencia de Género". Pero respecto de Pavón, consideró que, tal como él confesó, ayudó a Wagner a irse a Moreno, pero no por problemas con su pareja, sino porque sabía que su empleado había cometido el crimen, aunque no les quedó claro el motivo de tal encubrimiento.