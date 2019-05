Caso Micaela: La defensa de Pavón pedirá su absolución y la querella, perpetua

Policiales Revisarán hoy las condenas a Wagner y Pavón por el crimen de Micaela García

La querella insiste en el pedido de perpetua

Se desarrolla este martes la audiencia judicial que revisará la condena a Sebastián Wagner y Néstor Pavón, por el brutal crimen de Micaela García, la joven estudiante que fue raptada, violada y asesinada en Gualeguay.Wagner fue condenado a prisión perpetua por abusar sexualmente y asesinar a la joven oriunda de Concepción del Uruguay, y Pavón recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento."Pavón no fue absuelto ni condenado respecto del homicidio y la violación, sino, por encubrimiento agravado y pediremos su liberación por ser ajeno al hecho", remarcó Carabajal a"Él no lo ayudó a Wagner a escapar, sino que ante una relación conflictiva con su concubina, le ofreció irse a vivir a otro lado, algo que le venía ofreciendo hacía meses. Así lo manifestó Nora González", insistió el defensor, al asegurar que, "la resolución (condenatoria) se sustenta en muchas probabilidades y pocas circunstancias fácticas, y mucho menos probatorias".Al comunicar que solicitará la absolución respecto de la imputación y la condena que pesa sobre Pavón, el abogado fundamentó que éste, "no realizó un acto de encubrimiento respecto del accionar de Wagner, de hecho, se acreditó que, por los dichos de la propia concubina de Wagner, nadie tenía conocimiento de lo que había acontecido".Respecto del encarcelamiento de Pavón, el defensor comentó que, "se encuentra bien, con el tiempo se logró acomodar, está tranquilo, conviviendo con los otros internos, y sufriendo lo que sufre cualquier persona en estado de detención, pero tratando de sobrellevar esta instancia de la mejor manera posible".En tanto, el abogado querellante en representación de la familia de Micaela García, el Dr. Jorge Impini, se mostró "en contra de la condena que recibió Pavón porque, si bien, pedimos subsidiariamente el encubrimiento, tenemos la co-autoría de Pavón conjuntamente con Wagner"."Queremos que se revise y que con las pruebas ya producidas, se lo condene a Pavón al igual que Wagner, a prisión perpetua", sentenció.Y continuó: "La segunda persona sería Pavón, porque él estuvo con Wagner hasta horas de la madrugada; no logró demostrar que se bajó del auto porque al mencionar un vecino de enfrente, éste aseguró que no lo vio"."Si eran dos personas, y Pavón estaba arriba del auto, sostenemos la teoría de las dos personas y la co-autoría de Pavón", remarcó Impini.