Hombre contó el ataque de su amante: Le hizo masajes "y después me apuñaló"

El pasado 3 de abril, Carlos Pugliese, de 50 años, recibió graves heridas por parte de su amante. Tras recuperarse y haber estado al borde de la muerte, contó cómo fue el hecho.



"Estoy recuperándome; tengo una molestia en los pulmones por una de las seis puñaladas que me dio. Estuve varios días en terapia y más de 10 internado en sala, después empecé a caminar", recordó el hombre.



Consultado sobre los motivos del ataque que pudo haberle costado la vida, indicó que fue una reacción de quien era su amante. "Hacía poco tiempo que nos veíamos y era la segunda vez que nos encontrábamos. Solo ella tiene la respuesta. Yo estoy separado y ella era casada, realmente no entiendo que le pasó. El fiscal me dijo que está detenida y tenemos una audiencia en junio. No le deseo el mal, pero la justicia debe hacer su trabajo. Nunca la agredí y no entiendo porque me trató de esa forma".



"Te hago unos masajes?"



El encuentro de los amantes tuvo lugar en una vivienda. "Ella me llamó esa mañana para que la pase a buscar, que íbamos a estar solos. Vení a buscarme, me dijo y como yo cuidaba una casa nos fuimos para allá. Tomamos unos mates, estuvimos charlando, después me dice negro estás muy tenso, así que te voy hacer unos masajes. Me saqué la ropa, me quedé en calzoncillos y me puse boca abajo y empezó a masajearme la espalda, como media hora o cuarenta y cinco minutos. Después se bajó corriendo y cuando me di cuenta estaba arriba mío apuñalándome con una cuchilla y de ahí no recuerdo más nada", relató.



"Ella era casada y yo lo sabía, porque ella me lo contó. Nunca me pidió plata, ni nada. La conocí por Facebook; sinceramente considero que ella tiene un problema y debería hacerse ver".



Ese mismo día la policía se hizo presente en un domicilio ubicado en Yuquerí al 2200 para efectuar la detención de una mujer de 36 años, acusada de haber herido gravemente al hombre en el barrio La Viña.



En dicha oportunidad, el Delegado Judicial, Guillermo Egel, precisó que el procedimiento se llevó a cabo para detener a "una mujer que está acusada de agredir en un intento de homicidio a un hombre. Fue una agresión con arma blanca y el hombre está muy grave. Este es el domicilio de la mujer que está sindicada como la autora material del hecho, donde ella vive con su marido y sus hijos. Estamos determinando cual sería el móvil del ataque y qué relación habría entre ambos".



En la detención se secuestraron prendas de vestir, una cartera, y un teléfono celular, que estarían vinculados a la causa. Asimismo fue notificada y detenida, por el delito de Tentativa de Homicidio. (El Sol)