Camión que transportaba ganado vacuno se quedó empantanado

Un accidente ocurrió este lunes en horas de la tarde en calle Jorge Newbery y Mario Luna. En el lugar, un camión que transportaba ganado vacuno quedó empantanado.El conductor del rodado de gran porte, explicó aque "iba por Newbery pero me encontré con que la calle estaba cerrada por obras, así que hice marcha atrás y me quedé empantanado en un pozo"."No sabía que estaba, no lo ví. No soy de la zona, soy de San Javier, Santa Fe. Iba a un frigorífico. Pudieron mover el acoplado pero el camión estaba enterrado. Llevo 33 animales", relató a nuestro medio."Con los animales no hay problema. Con una retroexcavadora intentamos sacar el camión del pozo", dijo.