Con solicitada de organizaciones y un cartel, piden condenar al abogado Rivas

El próximo 22 de mayo se conocerá el desenlace de una historia que mediáticamente comenzó hace casi dos años con la publicación de un informe eny a partir de allí, mucho de habló, debatió y polemizó alrededor de la figura de Rivas. Para algunos debe ser condenado, mientras que otros opinan lo contrario.Lo cierto es que todo está en poder de la Justicia y son los tres miembros del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, encabezado por la presidenta (en este caso) Alicia Vivian y los vocales Arturo Dumón y Mauricio Derudi. ¿Cómo votarán? ¿Será condenado? ¿Habrá un fallo unánime? ¿Rivas podría ir preso? Son todas preguntas que recién el miércoles se develarán.Por lo pronto, desde distintos sectores sociales ya hicieron oír su parecer. Desde el primer día del juicio, el 1 de abril, agrupaciones feministas, y otras posicionadas contra este tipo de hechos, como ser "Rompiendo el Silencio" y "Con los gurises no", de Urdinarrain, se manifestaron frente al Palacio de Justicia para de alguna forma ejercer una presión social contra quienes son los responsables de dictar sentencia.Ahora, a pocas horas de conocerse el fallo, un gran cartel amaneció extendido sobre el puente Méndez Casariego, que se ha convertido en el lugar elegido para dejar mensajes de contenido social que involucra a todos. Esta vez, y otra vez, está destinado a los encargados de impartir justicia y a toda la sociedad: "Rivas debe ser condenado".En un comunicado remitido a los medios, "las organizaciones sociales, centros culturales, partidos políticos, centros de estudiantes, sindicatos, áreas y secretarias de la Municipalidad de Gualeguaychú, abajo firmantes, queremos brindar nuestro apoyo y solidaridad a quienes han declarado como víctimas en el juicio a Gustavo Rivas, acusado de corrupción y prostitución de menores. No podemos ni debemos ser ajenos al dolor de quiénes han sobrevivido a la violencia sexual y psicológica cubierta en el manto de impunidad. Estos hechos implican develar una trama de relaciones de poder que hacen visibles complicidades, lo cual tiene un efecto silenciador sobre nuestra sociedad".El final del comunicado dice: "El silencio nos hace cómplices, por eso nos manifestamos haciéndonos cargo como parte de esta sociedad que queremos transformar, sin violencias, sin abusos, con justicia social. Exigimos la urgente implementación de la ESI en las escuelas. Exigimos que se haga justicia! No nos callamos más!".Entre los firmantes se encuentran "Taty" Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carlos Rozansky, ex juez de la Cámara Federal y autor de la reforma en el Código Procesal Penal que regula la declaración de los niños abusados en sede policial o judicial; Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad local; Área de Género y Diversidad de la Comuna Gualeguaychú y Área de Derechos Humanos de la Municipalidad Gualguaychú, Sofía Rossi, coordinadora de COPNAF Gualeguaychú; EnRedada Feminista; Agrupación Rompiendo el Silencio; Ahora Arde Gualeguaychú y AGMER Gualeguaychú. Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú; Con los gurises NO, Colectivo Me Hago Cargo; Multisectorial Gualeguaychú; Asociación Primeras Madres Cuidadoras; Centro Comunitario El Galpón del Barrio Zuppichini ? Anhelando Sueño; Comisión Vecinal Barrio Zuppichini; Asociación Casa Club; La Poderosa; Militancia Popular; Partido Comunista; Partido Comunista Congreso Extraordinario; La Cámpora Gualeguaychú; Nuevo Encuentro; Patria Justa Diamante; FM 102.3 Inclusión; Grupo de Lactancia Materna Gualeguaychú; Socorristas de Costa del Uruguay; Así NO de Concepción del Uruguay; Colectivo feminista Brujas Insurrectas; Red Psicología Perinatal; Colectivos de Género de Concordia; Forum Infancias Gualeguaychú; Mujeres de Sanjo, grupo feministas; Colectiva de la Plaza de Colón; Socorristas en Red, Paraná; Patría Justa Gualeguaychú; Unidad Ciudadana Gualeguaychú; Libre Diversidad de la provincia; MST Nueva Izquierda Entre Ríos; Juventud 5D, entre otros.Rivas está imputado por los delitos de corrupción de menores y promoción a la prostitución de forma reiterada, y en un principio había sido imputado por 12 víctimas, pero debido a un pedido del abogado defensor Raúl Jurado para que se dicte la prescripción de dos de ellos, se lo enjuicia por 10 casos.Los integrantes del Ministerio Público Fiscal, encabezado por Lisandro Beherán y Martina Cedrés, realizaron un pedido de pena por 25 años de cárcel, por la totalidad de los casos. En tanto, la abogada estela Esnaola que representa a una víctima pidió 7 años, mientras que el otro querellante, Alfredo Vitale, que representa a otra víctima, solicitó 7 años y medio. Jurado pidió la absolución. Fuente: (ElDía).-