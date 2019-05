Pudo haber sido tragedia. Pero afortunadamente no iba pasando nadie por el lugar, por lo que no hay que lamentar consecuencias graves. Sucedió a las 3.30 de la madrugada del sábado, en Avenida Parque a la altura de Constitución de la ciudad de Gualeguaychú. Se trató de un triple choque, protagonizado por un Chevrolet Corsa Classicc, que al momento que llegó la Policía se encontraba sin ocupantes, un Chevrolet Onix, en el que iban al menos dos jóvenes de 20 años, y una Peugeot Partner, que se encontraba estacionada en el lugar.Según lo aportado por testigos del hecho, los conductores del Corsa y el Onix iban a alta velocidad y en forma temeraria por la avenida, en dirección hacia el Corsódromo. Y por razones que se tratan de establecer ambos perdieron el control: el primero terminó volcando sobre el cantero central de la arteria, y el Onix impactando sobre la parte trasera de una Partner que estaba estacionada, para quedar sobre la vereda.Intervino personal de la Dirección de Tránsito Municipal, quien realizó el correspondiente test de alcoholemia a los ocupantes del Onix, ya que el Corsa estaba abandonado en el lugar, sin ocupantes.El control arrojó un nivel superior al permitido para conducir (no se informó el valor exacto), por lo que se realizaron las actas correspondientes y se retuvieron los vehículos involucrados.Ya está identificado el propietario del Onix, y la investigación continúa. Fuente: (ElDía).-