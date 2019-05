Pudo ser una tragedia: una moto quedó bajo las ruedas de un colectivo

Sebastián Goyeneche, el conductor de la moto

El hecho se registró en, quien salió ileso del impactante accidente, contó acómo sucedieron los hechos: "Íbamos circulando por Blas Parera, en sentido sur- norte.El muchacho saltó de la moto para no quedar debajo de las ruedas del colectivo. Dijo que "iban despacio" ya que "recién salíamos de semáforo". Mencionó que el conductor del camión "aparentemente no me vio".Gracias a Dios no me pasó nada. Tuve riesgo de que me pase algo más grave o de perder la vida. Lo único que me pasó es que se me cortó el cordón de la zapatilla", describió. Para Goyeneche "fue un accidente con suerte".A su vez, apuntó que el colectivero, al comprobar que la moto había quedado bajo la unidad de transporte,. Más que nada por los antecedentes que hemos tenido".Vecinos aportaron que el conductor de la moto permaneció "sentado en un sillón" tras el hecho, "esperando la ambulancia casi 40 minutos".