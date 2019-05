Dieron de baja a los policías implicados en la sedición en Concordia

Foto: Los policías durante la protesta

"Tengo entendido que se habría decretado la cesantía de policías que, supuestamente, habrían participado de los hechos de 2013", dijo el abogado José Bacigalupe, defensor de varios condenados penalmente.



El sumario se sustanció contra 40 integrantes de la fuerza, de los cuales 21 fueron sancionados con la baja. Las notificaciones oficiales de estas medidas están siendo enviadas durante estos días, por lo que no ha trascendido el listado completo.



Las penas administrativas a los uniformados se dan en el marco de la investigación interna que realizó la Policía a fin de deslindar las responsabilidades que tuvieron varios integrantes de la fuerza durante el levantamiento policial que se produjo en Concordia entre el 8 y el 10 de diciembre de 2013 que, con la excusa de un reclamo salarial, puso en jaque al Gobierno entrerriano.



Como saldo de aquella jornada, hubo tres muertos y, un año y medio después, 17 uniformados fueron condenados a penas de cumplimiento efectivo por la Justicia, pero que no se han podido hacer efectiva dado que el fallo no está firme. (Fuente: APF)