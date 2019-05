Furia en taller por el precio del arreglo: Mató al mecánico e hirió a otros dos

Su BMW modelo '98 había sido dañado por el agua en medio de las inundaciones por el fuerte temporal que azotó Corrientes y Chaco el 20 de abril. Entonces, Andrés Cufré (46) decidió llevarlo a un taller mecánico. Era la primera vez que iba. Allí le pasaron un presupuesto de 3.000 pesos para sustituir las bujías.Hasta ahí todo estaba bien, pero cuando el hombre lo fue a buscar, le advirtieron que también habían sido afectadas las válvulas del motor, por lo que el presupuesto se iría a 18.000 pesos.Lo concreto es que Cufré averiguó en otro negocio y le dijeron que se lo podían arreglar a un costo menor. Este miércoles entonces se presentó en el taller de la familia Momparler, en el barrio Mil Viviendas, para llevarse su coche como estaba. Les entregó 2.700 pesos de los 3.000 que le exigían. Como les insistió que no tenía los 300 restantes, en el local le respondieron que no se lo iba a poder llevar.Imprevistamente, el hombre sacó un puñal de un bolsillo de su campera y atacó a José Antonio Momparler (49), quien murió a los pocos minutos. También hirió al hijo de la víctima, Jonatan Momparler (21), y al hermano, Daniel Momparler (41). Tras la brutal agresión, terminó detenido. "Me mandé una cagada", confesó, según los testigos.Lo que se presentó en un principio como "un ataque de furia" tiene sin embargo algunos interrogantes para el fiscal a cargo de la investigación, Gustavo Roubineau. Es que la saña con la que actuó Cufré hace pensar que quizás pueda haber otro motivo detrás del hecho y no sólo una diferencia económica.Además, Daniel Momparler tiene antecedentes por robo y estuvo preso en una causa federal, que hasta última hora del jueves todavía se desconocía."El arma blanca es utilizada por el imputado, que llega al taller, donde estaban estas personas trabajando y fueron agredidas", detalló Roubineau en declaraciones a Radio Dos.Asimismo, el titular de Relaciones Institucionales de la Policía provincial, comisario Sergio Aguilar, dijo a Télam que Cufré fue detenido en su departamento, ubicado en un monoblock del mismo barrio, y que en su domicilio también se secuestró arma utilizada. Estaba lastimado, con un golpe en la cabeza que le causó una hemorragia. Lo alojaron en la comisaría 7° y se abstuvo de declarar ante el fiscal.El agresor es de Formosa, adonde vive su pareja, y llegó a Corrientes hace cuatro meses, para trabajar en un astillero, ya que en su provincia se había quedado sin empleo. No tiene antecedentes penales, según le dijo el fiscal Roubineau a Clarín.En estas horas se espera la declaración de más testigos para intentar arrojar certezas sobre la razón del inexplicable ataque. Lo único que está claro hasta ahora es que Cufré fue el autor.