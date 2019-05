Dictaron falta de mérito para Bordeira en causa por presuntas amenazas

Griselda Bordeira fue desvinculada de la causa en la cual se le atribuía haber amenazado al juez Federal Leandro Ríos. La Justicia dictó la falta de mérito, que no es lo mismo que un sobreseimiento. Es decir, entienden que la prueba reunida en el marco de la investigación no es suficiente como para atribuirle a Bordeira la autoría de una serie de mensajes telefónicos amenazantes, en los cuales se advirtió: "Déjense de joder con el tavi porque les vamos a meter una bomba más grande la próxima vez".



"Debe tenerse en cuenta que a la fecha de recepción de los mensajes en cuestión, la encartada se hallaba privada de su libertad en la Unidad Penal N° 6 de esta ciudad, a disposición del Juzgado Federal N° 1 de Paraná en el marco de la causa 'Celis, Daniel Andrés y otros s/ infracción Ley 23.737'. Asimismo, vale señalar que en ocasión de llevarse a cabo allanamientos en sede del Palacio Municipal y en la del Concejo Deliberante de esta ciudad, no se corroboró que la línea telefónica en cuestión se halle asignada a funcionario o empleado alguno", se indicó en un tramo del fallo dado a conocer este jueves y difundido por el sitio Análisis.



En este sentido, se ordenó también retirar un oficio oportunamente librado a la empresa Telecom, solicitando que informe respecto de un listado de llamadas entrantes y mensajería de texto con activación de celdas y antenas asociadas al número telefónico que se le atribuye a Bordeira.