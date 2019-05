Los fugados tras sacarse la tobillera ya no estarían en Entre Ríos

Policiales Revelan quiénes son los delincuentes que fugaron de la prisión domiciliaria

Dos cordobeses que se encontraban sindicados como autores del robo a viviendas y que estaban cumpliendo prisión domiciliaria en un departamento de Barrio CGT de la capital entrerriana se fugaron este jueves a la mañana tras sacarse las tobilleras electrónicas y dejarlas sobre la mesa.El fiscal de la causa, Mariano Budasoff, dio detalles ay reveló un dato llamativo que le hace pensar que estos sujetos tuvieron el tiempo necesario para irse de Entre Ríos."Ellos está aprehendidos desde el 30 de marzo. El día previo se pudo constatar que habían cometido dos hechos delictivos en esta ciudad, puntualmente dos robos con grandes daños en viviendas. Además, se encontraron efectos que correspondían a otro robo cometido el 8 de diciembre en otra zona de la ciudad", dijo el funcionario judicial."En primera instancia quedaron alojados en la Unidad Penal. Luego se entendió que se podían minimizar los riesgos procesales bajo modalidad de la prisión domiciliaria. Tenían familiares que los venían a visitar y dieron sus domicilios y teléfonos. Para hoy estaba prevista la prórroga de la prisión domiciliaria, porque con varios de ellos hay acordada una salida alternativa", reveló el fiscal."A las 2.50 de la mañana aparece un alerta en el Servicio Penitenciario de que estas dos personas se habían escapado", reveló, pero dejó entrever que recién más de tres horas después, "a las 6 de la mañana", la Policía inició el operativo de búsqueda. "Desconozco el por qué de esta diferencia de tiempo", expresó, aunque admitió que producto de esta demora él estima que "podrían haber salido de la provincia".El fiscal aclaró que "nunca me negué a la prisión domiciliaria, porque no había indicador de riesgo. Además, tenían una garante de ellos, la cual se vio sorprendida cuando hoy fue personal policial al lugar".Además, confirmó que "las personas que se escaparon contaban con antecedentes delictivos. Incluso, uno de ellos tenía un pedido para ser llevado a la Fiscalía de Cosquín una vez que se resolviera la causa procesal que me toca investigar a mi".Finalmente, Budasoff dijo que no descartan que tengan cómplices. "Lo que surge es que han tenido los medios económicos para profugarse", admitió, pero enseguida puso de relieve: "La causa recién empieza. Prescribe dentro de 10 años. No vamos a descansar en la tarea investigativa hasta que estas personas vengan y se sometan a la jurisdicción por los hechos delictivos cometidos en la ciudad".