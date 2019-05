Un automóvil de alta gama despistó y vecinos piden que coloquen guardarrail

Foto 1/2 Foto 2/2

Tras el accidente ocurrido alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles en el barrio Las Tejas, donde un auto Audi de alta gama, terminó con su descontrolado derrape sobre Avenida Rucci, en una plazoleta que está ubicada antes de la maderera de la firma Egger (ex Masisa), los vecinos volvieron a insistir con los pedidos para que coloquen guardarrail. En esa zona ya es el tercer accidente que se produce.



Sobre este nuevo choque, Alicia Mariana Leal, integrante de un grupo denominado Vecinos Autoconvocados, dijo que "hubo un accidente con alguien que venía de la zona de Benito Legerén, dicen que ahí hubo un roce con otro auto que se fue y quedó solo el accidentado. Ya es el tercer accidente y tenemos en ese lugar un problema gravísimo, en esa zona, todo a lo largo del barrio que son cuatro cuadras del barrio Las Tejas, está desprotegido porque no tiene guardarrail", aclaró.



Del mismo modo, la vecina prosiguió: "es altísima la velocidad con la que circulan los vehículos desde que está asfaltado y no hay nada que los frene, avanzan a gran velocidad y necesitamos urgente un guardarrail para proteger el barrio donde está el parque de los chicos, y que además coloquen lomos de burro como para que frenen sí o sí los que vienen a alta velocidad".



"Menos mal que el accidente fue temprano y no fue en horario en el que podía haber chicos en el parque; están en permanente riesgo, porque por más que vienen por la banquina acompañados por sus mamás, están expuestos a que les pueda suceder cualquier cosa. Así como este tercer accidente ocurre en el parque, puede suceder también a los pocos metros, donde está la banquina por dónde van los chicos a la escuela".



Asimismo, la vecina destacó a diario El Sol que "la velocidad es impresionante, no se respeta absolutamente nada, los camiones pasan despacio porque entran y salen de la fábrica frente a la escuela. El otro día conversando con los responsables de Egger, nos decían que la escuela está mal ubicada, entonces yo les dije que la escuela no está mal ubicada, son ustedes, es la ex Masisa la que no debiera de estar frente a un barrio y mucho menos frente a una escuela donde hay muchos chicos".