Piden juicio oral por fatal siniestro ocurrido en calle Salellas

Brian Godoy, el joven de 24 años, se trasladaba en una moto Guerrero Trip 110 cc, colisionó con un auto Fiat Siena, conducido por un joven de 25 años. El hecho sucedió en la tarde del 2 de febrero pasado, aproximadamente a las 18. El muchacho que se conducía en la moto resultó con lesiones "graves" y fue trasladado al hospital San Martín en ambulancia. Fue asistido y examinado por el médico en turno. Se supo que presentaba traumatismo de cráneo, quedando hospitalizado en estado muy delicado en el shock room del nosocomio. Con el paso de los minutos se conoció su deceso.



Los papás de Brian Godoy, Estela y Daniel, piden justicia.



Liliana Barzola aseveró a Elonce TV: "Quiero que el responsable pague por lo que hizo, no quiero que vaya a juicio abreviado, donde le den una condicional; quiero un juicio oral y público".



La mujer mencionó que en el siniestro, el auto "invadió el carril contrario, totalmente, sin darle tiempo ni espacio para maniobrar a mi hijo".

Brian Godoy, al momento del hecho, "salía de jugar al fútbol".





"Queremos justicia, no queremos que siga libre, como está ahora; queremos que pague como tenga que hacerlo, en la cárcel", resaltó Daniel, el papá del chico.



La mujer mencionó que el automovilista "no presentó documentación en el momento del hecho, los estudios dieron que tenía alcohol en sangre, además de marihuana y cocaína. Además no tenía carnet de conducir y no presentó seguro. Tenía todo en infracción".



Dijo además que el automovilista "quedó libre y va a andar en la calle. No queremos que le pase a otra familia lo mismo que le ocurrió a Brian". Elonce.com.