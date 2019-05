Motociclista fallecido: "El colectivero está visiblemente afectado"

Policiales Motociclista falleció tras ser arrollado por un colectivo

Tras pasar la noche detenido, el conductor del colectivo que protagonizó el accidente en el que murió el cadete Damián Basualdo, que se trasladaba en motocicleta por calle Maciá y Avenida Ramírez, de Paraná, fue liberado.que "cuando me anoticiaron que había sido privado de su libertad me entrevisté con él y este miércoles en horas de la mañana fue convocado por la Dra. Paola Farino para que designe su defensa. Inmediatamente recuperó la libertad. Quedó a disposición de la Justicia, esperando los resultado de las pericias que se practicaron".Resaltó que el colectivero "aún no declaró porque no había pruebas, no estaba confeccionado el legajo. Cuando tengamos el panorama se verá si tiene responsabilidades. Le retuvieron el carné de conducir"."Este viernes estarían los resultados de las pericias definitivas, al menos los principales", explicó.El chofer "está visiblemente afectado. Nadie está preparado para un hecho así, por más que tenga o no responsabilidad. Está shockeado. Es el primer accidente que tiene. A primera vista no tenía aliento etílico, pero estamos esperando los análisis"."La fiscal me dijo que no hay parámetros objetivos para determinar que el motociclista haya sido tocado por el colectivo. Tampoco se sabe si hubo un tercer auto, hasta ahora ese dato no apareció en la investigación. Si hay testigos les pedimos que aparezcan para esclarecer los hechos", agregó.La causa está caratulada como "homicidio imprudente". En ese sentido, aclaró que "no hay una descripción del hecho ni una conducta enrostrada".Sobre las cámaras de seguridad de la zona, remarcó que "las cámaras del 911 no sabemos si funcionaban, se está investigando. De privados aún no han aparecido. Calle Maciá es muy oscura, hay bastante arboleda".