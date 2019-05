Motociclista fallecido: Pericias eximen de responsabilidad al colectivero

Paraná Muestras de dolor tras la muerte de cadete que fue arrollado por un colectivo

Tras pasar la noche detenido, el conductor del colectivo que protagonizó el accidente en el que murió el cadete Damián Basualdo, que se trasladaba en motocicleta por calle Maciá y Avenida Ramírez de Paraná, fue liberado.La fiscal interviniente, Paola Farino, informó aque el colectivero de la línea 2 quedó sujeto a la investigación."Se pudo recepcionar un informe preliminar de lo recabado en el lugar por la División Accidentología, sumado a los testimonios de testigos. Esto lleva a una primigenia conclusión de que", dijo la funcionaria judicial a este medio.No obstante, insistió: "Esto es preliminar y se seguirá investigando", incluso visualizando los registros de las imágenes de las cámaras de seguridad., Farino confirmó queen cual pasó la noche detenido "de manera preventiva".El mismo "queda sometido a proceso, pero le fue otorgada la libertad", a pesar de lo cual "".El joven fallecido, de 27 años, fue identificado como Héctor Damián Basualdo. Trabajaba como cadete de Farmacia Cura Álvarez, confirmaron aPoco después del trágico hecho, la esposa del chofer del colectivo había indicado a Elonce TV que "no sabemos nada de lo que pasó. Él está muy nervioso. No dijo nada, no se sabe qué pasó, está shockeado. Solo manifestó que escuchó como ruido de ramas".