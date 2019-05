Caso Nahiara: Su abuela materna se sumó como querellante en la causa

Sumó un nuevo querellante la causa por la muerte de Nahiara Cristo, la niña de dos años que falleció el pasado jueves 8 de febrero en el hospital materno infantil San Roque, como consecuencia de las tremendas lesiones que había sufrido producto de los golpes y agresiones a la que fue sometida durante varios meses.Se trata del Dr. Eduardo Gerard, quien representará a la abuela materna de la pequeña, Olga Rodríguez. Se recordará que la madre biológica de Nahiara, Rocío, murió tras luchar contra una dura enfermedad, poco después de dar a luz a su hija."La familia materna de Nahiara tiene un coraje muy fuerte para soportar esta doble tragedia, en un corto tiempo. Esta mujer primero perdió a su hija, y ahora a su nieta, con la cual no tenía contacto hace varios meses", indicó a, nuevo querellante, Dr. Eduardo Gerard."Ellos no se explican que este resultado tan dañoso se haya realizado, no encuentran una explicación lógica, un fundamento, pero con mucha resistencia están sopesando todo esto a la espera de un resultado, el que respetarán, ya sea por la condena de ambos imputados", subrayó el abogado.Las declaraciones de Gerard fueron en el marco de una audiencia de apelación en la Cámara de Casación Penal a pedido de la defensa de la madrastra de Nahiara, Yanina Lescano, quien insiste en la prisión domiciliaria para la imputada."La familia materna de Nahiara ha estado muy paciente a los devenires de la causa, y a partir de mi incorporación tuvo un nuevo canal de diálogo más allá del mantenido con la fiscalía que los interioriza sobre el desarrollo de la causa, pero esperan al resultado de las demás pericias que faltan producir para ver cómo finalmente se concluye", apuntó el abogado.Respecto de la espera para la elevación de la causa a juicio, el letrado comentó que "faltan una serie de pericias que pidió Fiscalía, informes psiquiátricos y psicológicos, además de compulsas de testimonios que fueron evaluados".Cabe recordar que el padre de la menor, Miguel Ángel Cristo, de 28 años, permanece detenido acusado de "homicidio triplemente calificado agravado por el vínculo, ensañamiento y alevosía", según así lo había indicado el fiscal Juan Malvasio aMientras que su pareja y madrastra de Nahiana, Yanina Soledad Lescano, quien en un principio fue imputada por un aporte omisivo, es decir, por no haber evitado la muerte de Nahiara, podría ser acusada "por acción", es decir, "que ella también le proporcionó golpes a la niña".