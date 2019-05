Policiales Motociclista falleció tras ser arrollado por un colectivo

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de este martes en la intersección de calle Maciá y Avenida Ramírez., confirmaron aSi bien aún no se sabe cómo ocurrió el siniestro vial, una pasajera que iba en el colectivo contó a nuestro medio que vio que "la moto, Yamaha 125 cc. azul, iba zigzagueando, tocó al colectivo, cayó al asfalto y el mismo micro la arrolló". Otros pasajeros aseguraron que "no escucharon nada".En tanto, el chofer del colectivo fue derivado a la comisaría, donde se lo indagó y realizó una extracción de sangre. Quedó a disposición de la fiscal interviniente, Paola Farino.Poco descpués del trágico hecho, la esposa del chofer del colectivo había indicado aque "no sabemos nada de lo que pasó. Él está muy nervioso. No dijo nada, no se sabe qué pasó, está shockeado. Solo manifestó que escuchó como ruido de ramas".