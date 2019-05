Robaron en un comedor y más de 250 chicos quedaron sin su ración

Sobre la visita de los amigos de lo ajeno, Estefanía Blanco, una de las encargadas del comedor Escuelita Popular Pasos (EPA) ubicado en barrio Llamarada de Concordia, dijo que "el domingo por la mañana una vecina nos informó que la ventana del fondo del comedor estaba abierta, donde dejamos los cucharones y todas las otras cosas. Cuando fuimos nos encontramos con que nos faltaba el colador, fuentes, cucharones, sillas y un montón de cosas más".



"Ahora estamos viendo cómo nos vamos a organizar porque no sabemos cómo vamos a conseguir las cosas que nos robaron, ya que sin ellas no podemos dar de comer a los más de 250 chicos que vienen por día a este comedor", dijo y aclaró que "vamos a tener una asamblea para ver si podemos sacar fondos del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), si no vamos a ver de dónde sacamos para cocinarle el martes, porque este lunes fue imposible, no teníamos nada", manifestó Estefanía.



La encargada lamentó que los delincuentes "no tienen conciencia porque quizás los mismos hijos de los chorros vienen a comer acá, así que dejaron sin comer a sus propios familiares, porque hasta las madres también comen acá. Se ve que no les importa una mier? lo que hacen estas ratas, que son del barrio; ahora se borraron, se fueron del barrio por unos días y cuando pase todo vuelven a aparecer. La verdad es que ya nos tienen cansados a todos los vecinos, porque andan robando constantemente. Por este motivo, vamos a pedir una custodia policial más permanente, porque no se puede vivir más". (El Sol)