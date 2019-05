Foto: Abusó de una niña y la embarazó: Acordó 8 años de cárcel en juicio abreviado Crédito: El Sol

Jonathan Frutos, imputado por abusar sexualmente y dejar embarazada a su cuñada, cuando la menor tenía 12 años, aceptó un juicio abreviado que se desarrolló en la Sala N° 3 de la Cámara Penal de los Tribunales de Concordia, en el que el juez Mario Figueroa lo sentenció a 8 años de prisión efectiva por el aberrante hecho.



El abuso ocurrió en el año 2016; pero la denuncia fue realizada en el año 2017. Luego se comenzó con la parte probatoria, medidas de pruebas y demás, y la fiscalía acreditó que entre los meses de mayo y junio de 2016, Frutos, de 35 años, y que en ese entonces tenía 33, mantuvo relaciones sexuales con la menor, quien posteriormente dio a luz una niña que se acreditó que es hija de Frutos.



La madre de la víctima cuestionó: "La semana que viene se le va a leer la condena y se lo van a llevar esposado porque lamentablemente estaba en libertad y por una semana más va a seguir en libertad".



"Yo estuve en la audiencia y estoy conforme con lo que le dieron", reconoció, y con lágrimas en los ojos dijo que "lo que me queda ahora es luchar por mis nietos, seguir reclamando justicia, y poder ver a mis nietos otra vez, porque (el violador) con mi hija fallecida tiene dos hijos, y la nena de 2 años con la hermana abusada".



La pareja del condenado se quitó la vida

La pareja del violador, una joven madre de dos niños, se suicidó en el año 2017 en el asentamiento La Bianca. La mujer, de 19 años, había tomado la fatal decisión tras enterarse que su pareja era quien había abusado a su hermana, de 12 años, que después fue madre de una niña que hoy tiene 2 añitos, reconocida por el imputado. "Una niña de 12 años no está en condiciones de consentir una relación sexual" El fiscal, Germán Dri, sostuvo que "se desarrolló un acuerdo de juicio abreviado a partir de la denuncia realizada por los familiares de la niña que tenía 12 años y que tuvo una relación con el imputado mayor de edad. Por la edad de la menor, ésta no podía consentir la relación sexual. Así lo prevé el Código Procesal Penal. Una niña no está en condiciones de madurez para consentir una relación de esa naturaleza, por lo cual corresponde imputar a Frutos del delito de abuso sexual con acceso carnal".



Del mismo modo, recordó que, "previamente, se realizó la Cámara Gesell, se confirmó esta circunstancia y, aun cuando la niña había manifestado que era una relación de ambos, lo cierto es que eso no puede ser así".



También, resaltó en declaraciones a diario El Sol que "se llevó adelante la investigación y se realizó una pericia de ADN, que se confirmó que era hija del imputado".



Finalmente, el fiscal insistió con que "se arribó a un acuerdo de juicio abreviado a partir de la pena y el imputado reconoció la autoría del hecho y se pidió al juez que dicte una sentencia condenándolo a 8 años de prisión efectiva".