Un accidente ocurrió este lunes en horas de la mañana en calles Concejal Veiga y las Vías, de Concordia.Un automóvil Chevrolet Prisma, en el que iban un padre y sus dos hijas, colisionó contra la formación del tren Belgrano Cargas. A pesar del fuerte choque, no hubo que lamentar lesionados, supo El Sol.El conductor del vehículo manifestó que la locomotora no traía luces ni tocó bocina, además, las señales lumínicas y sonoras no estaban en funcionamiento.