Investigan si una joven mató a puñaladas a su bebé tras dar a luz

Una joven de 19 años, que acababa de dar a luz en el baño de su casa, ingresó con su hijo recién nacido herido al hospital Enfermeros Argentinos de la localidad mendocina de General Alvear. El bebé fue trasladado de urgencia al hospital de San Rafael pero falleció momentos después.



Ocurrió esta mañana en una vivienda ubicada en calle Libertad al 800, informaron fuentes policiales. La joven no le había dicho a su familia que estaba embrazada.



Según las primeras investigaciones, la ahora detenida habría comenzado con labor de parto durante la madrugada de este domingo. Una vez que dio a luz, tomó al pequeño en sus manos, lo envolvió en un toallón y en un ataque de desesperación, agarró un cuchillo y comenzó a apuñalarlo.



Los gritos despertaron a los familiares y cuando abrieron la puerta del baño se encontraron con un escenario terrorífico que no podían comprender. El bebé tenía heridas en la cabeza, la espalda y la más grave en la zona del abdomen.



Instintivamente los padres tomaron a la hija y al recién nacido y partieron a toda velocidad al hospital Enfermeros Argentinos para que ambos recibieran atención.



El bebé pasó horas en el quirófano y una vez que lograron estabilizarlo armaron el operativo para trasladarlo a la terapia intensiva pediátrica del hospital Schestakow en San Rafael.





Pese al esfuerzo de los cirujanos y la pediatra por recomponer el cuerpito seriamente comprometido, el recién nacido no soportó y murió a poco de ingresar al centro asistencial sanrafaelino.



En el caso de la joven de 19 años, después de recibir atención médica, se encontraba estable y quedó internada en el hospital alvearense con una custodia policial.



Entre las primeras medidas que se tomaron, la joven mamá iba a ser evaluada por un perito para determinar su condición psicológica. La causa que se abrió en la comisaría 14 es por homicidio agravado por el vínculo. (Los Andes)