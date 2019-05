Un hombre asesinó a puñaladas a su esposa e hirió a su hijastra

Una mujer fue asesinada a puñaladas y su hija de 15 años resultó herida tras ser atacadas en su casa de la localidad chubutense de Sarmiento, y por el femicidio detuvieron a la pareja de la primera de las víctimas, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió este sábado por la madrugada en una vivienda ubicada en Rivadavia al 1000 cuando Lorena Piedra (45) estaba junto a sus hijas de 15 y 5 años.



Fuentes policiales informaron a Télam que personal de la comisaría de Sarmiento recibió el llamado por parte de vecinos que observaron a una joven herida caminando de manera muy dificultosa por la calle.



Cuando los efectivos arribaron al lugar encontraron a la adolescente y en el momento que la asistían confirmaron que la madre había sido asesinada presuntamente por su padrastro, llamado Samuel Alcalá (38), quien fue detenido a los pocos minutos en una de las habitaciones de la casa, donde permanecía con su hija de 5 años.



Según las fuentes, en la parte de la vivienda que oficia de comedor la mujer fallecida permanecía en el piso, boca abajo y sobre un charco de sangre.



"El agente que ingresó estaba solo y se encontró con el sospechoso junto a la nena de cinco que es hija en común de la pareja, no la otra menor de 15 que fue herida, y se entregó sin ofrecer resistencia" reveló a Télam el comisario Miguel Bustamante.



La adolescente presentaba heridas en el hombro y contusiones en distintas partes del cuerpo practicados por un objeto contundente, compatibles con un palo de grandes dimensiones.



Según voceros del hospital de Sarmiento, la chica se recuperaba hoy de las lesiones y se esperaba su testimonio en cámara Gesell que será central para el esclarecimiento del hecho porque fue testigo presencial de lo ocurrido.



De acuerdo a los datos que recabó la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut que intervino por cuestiones de jurisdicción, Piedra era oriunda de la localidad bonaerense de Punta Alta mientras que el agresor nació en Corrientes.



La fiscal Andrea Vázquez, a cargo de la causa, reconoció a la prensa local que no aún no habían confirmado el móvil del crimen pero existía un antecedente de marzo último cuando se abrió una actuación judicial por el abandono del hogar de la adolescente de 15 años vinculado con un presunto abuso.



Los investigadores no descartaban que por ese mismo móvil haya sido cometido el femicidio de la mujer.



La funcionaria judicial esperaba esta mañana los resultados de la autopsia para proceder a realizar la audiencia de control de detención y realizar la imputación.



"Por lo que sabemos la víctima tenía al menos doce puñaladas realizadas por el arma que ya fue secuestrada en el lugar de los hechos", concluyó el comisario Bustamante.