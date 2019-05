Siguió a su mujer desde Santa Fe hasta Gualeguaychú para agredirla

Foto: Ilustrativa

No obstante ello, su ex pareja se presentó en Gualeguaychú recientemente, frecuentando el lugar donde vive.



En horas de la medianoche fue necesaria la intervención policial, dado que el agresor oriundo de la provincia de Santa Fe se presentó nuevamente agrediendo verbal y físicamente a la víctima y a una amiga que se encontraba acompañándola.



Personal de Comisaría de Minoridad de esa ciudad realizó la aprehensión del hombre de 38 años, informando a la Fiscalía lo acontecido, que dispuso que permanezca detenido por el delito de violencia de género. Otro hecho A las 8 de este sábado, personal de Comisaría Primera acudió a un domicilio de calle Pasteur, de Gualeguaychú, a solicitud de vecinos que dieron aviso de una situación de violencia doméstica.



Una vez en el lugar, procedieron a la aprehensión de un hombre de 33 años quien había provocado daños en el domicilio de su pareja.

Informada la Unidad Fiscal Gualeguaychú, dispuso su detención. En Comisaría Primera se recepcionó denuncia a la propietaria de la casa.



Fuente: Máxima on Line