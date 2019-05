Tras varios robos, vecinos de barrio 300 Viviendas se reunieron con la Policía

Vecinos de barrio 300 Viviendas, ubicado en Gobernador Maya y Don Bosco, se reunieron con integrantes de la Comisaría Séptima, para pedirles una solución respecto a los reiterados hechos delictivos que ocurren en la zona.



Una mujer, explicó a Elonce TV que "vivo acá desde el 4 de diciembre. Desde que iniciamos era un barrio tranquilo y para mí lo es porque personalmente no me ha pasado nada, pero a varios vecinos les han entrado a robar. Todos estamos con mucho temor de dejar cosas afuera o ser sorprendidos en la noche por delincuentes".



"La mayoría de las casas están habitadas. Hay algunas que todavía no. Las viviendas más afectadas son las de calle Londero al final, porque es una zona que da al campo. Es posible el escape de las personas ante el movimiento. Es una salidera para los malvivientes", comentó.



Asimismo, dijo que "la Policía nos dice que no dejemos las cosas a la deriva, que tratemos de cuidar y no darle oportunidad al ladrón. El patrullero circula frecuentemente de día y de noche, se los ve y ante cualquier llamado están".



Un vecino, indicó que "desde los primeros días de entrega estuvimos acá por precaución, para controlar que no nos roben nada. Vemos opciones como colocar garitas y demás". Elonce.com