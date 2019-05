"Él me quería prender fuego", aseguró la mujer atacada por su ex pareja

Policiales Detuvieron al hombre que intentó ahorcar a su ex pareja e incendió su casa

"Él me quería prender fuego"

Aníbal Strack, el hombre de 35 años que intentó ahorcar a su ex pareja e incendió su casa, cumple prisión preventiva en el Penal N° 1 de Paraná durante el plazo de 15 días.Así lo dispuso el juez de Garantías, Mauricio Mayer, durante la audiencia celebrada este jueves, en la que el magistrado descartó tanto el pedido de la Defensa de Strack, que solicitó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, y el de Fiscalía, que había pedido que la prisión preventiva sea por 60 días., el programa que se emite poraseguró que la joven, le "armó" la causa, y desmintió haberle arrojado alcohol."La mina labura de la vida, no pasa nada", minimizó el acusado, al esgrimir su repudiable intento de justificación. "Qué celos voy a tener de una mina que labura de la vida", se preguntó.La víctima rememoró acómo comenzaron los hostigamientos por parte del hombre y qué pasó en la madrugada del lunes cuando intentó matarla."Todo empezó por celos", reveló la víctima a. La joven, de 23 años y madre de tres hijos, sostuvo: "Le dije que no quería saber más nada con él, y ahí me dijo que todo iba a terminar por las malas"."Nosotros nos llevábamos bien, pero cuando lo quise dejar, no le gustó nada y reaccionó de otra manera, queriéndome matar", aseguró Yanet."Al principio, me quiso ahorcar al envolverme con una sábana", indicó. Y en ese sentido, aseguró: "Él estaba dispuesto a hacer todo"."Él me quería prender fuego", subrayó la víctima, al tiempo que recordó: "Me dijo que si no estaba con él, yo no iba a ser para nadie, que no le importaba pagar una condena"."Me quiso prender fuego, me roció con alcohol. Ya tenía el encendedor, y cuando me estaba por prender fuego, pude manotearle la mano y sacarle el encendedor. Forcejee para que no prenda fuego", rememoró la joven.En la oportunidad, la joven aseguró no tenerle miedo a Strack. "Yo buscaba un futuro con alguien, pero cómo lo iba a tener con él si no me dejaba ni respirar. Entonces le dije que no podía vivir así de esa manera, que me dejara hacer mi vida, pero él no entendió", sostuvo la víctima.