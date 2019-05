Vecinos de Estación Parera denuncian reiterados hechos delictivos

Vecinos de la zona de calle Churruarín y Cabo Tarnowski, en Estación Parera, denuncian reiterados hechos de inseguridad.En diálogo con, explicaron que "nos faltan luminarias y las calles son intransitables. No entran las patrullas ni ambulancias. Sentimos que estamos excluidos".Una mujer, contó que "esta mañana robaron en la casa de mi hermano, hay una oscuridad tremenda. La calle está llena de barro. Él hizo la denuncia pero hasta que no encuentren las cosas no pueden hacer nada. Le robaron electrodomésticos"."Pasamos mucha angustia. La calle es un peligro, tenemos miedo de que en la oscuridad venga alguien a asaltarnos. El lunes robaron en la capilla Nuestra Señora de Fátima, les llevaron una heladera. Los ladrones son de la zona pero no sabemos quiénes son, la gente también tiene miedo de denunciar", indicó otra vecina.