Caso Micaela García: Revisarán el fallo que sentenció a Wagner y Pavón

La Cámara de Casación, compuesta por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti, revisará las condenas contra Sebastián Wagner y Néstor Pavón, por el femicidio de Micaela García, la joven que fue raptada y asesinada en Gualeguay.A un año y medio del día en que el Tribunal de Juicios de Gualeguay dictó la sentencia, ninguna de las partes quedó conforme con las penas y todas apelaron. Es por eso que aquel falló será analizado por la Cámara de Casación Penal de Paraná el próximo 21 de mayo.Cabe recordar que Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua por abusar sexualmente y asesinar a la joven oriunda de Concepción del Uruguay y Néstor Pavón recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento.En esta instancia, las partes deberán exponer sus argumentos y pretensiones. La fiscalía buscará que Pavón sea condenado a cadena perpetua; la defensa de Pavón irá por su absolución, mientras que los abogados de Wagner buscarán reducir la pena.Micaela García fue raptada y asesinada el 1° de abril de 2017 en el centro de Gualeguay, luego de salir de un boliche para irse a su departamento. La estudiante estuvo desaparecida y fue hallada una semana después, en un campo a pocos kilómetros de la ciudad.A los pocos días, Wagner quedó en el centro de las sospechas y fue detenido, tras fugarse, en Moreno (Buenos Aires). El dueño del lavadero en donde trabajaba Wagner, Néstor Pavón, también cayó. Además, fue imputado y llevado a juicio Gabriel Otero, hijo de la pareja de Wagner, por encubrirlo.En el extenso debate realizado seis meses después del femicidio, la Fiscalía (Ignacio Telenta, hoy juez en Gualeguaychú) y la querella (Jorge Impini) acusaron a Wagner y Pavón por el abuso sexual y el homicidio agravado y pidieron perpetua para ambos, en tanto que desestimaron la imputación contra Otero, quien resultó absuelto.La defensa oficial de Wagner planteó su culpabilidad en el abuso sexual, pero su inocencia respecto de la muerte de la víctima. Sostuvieron que el autor del ahorcamiento fue Pavón. Por su parte, los defensores de Pavón, Andrés Carvajal y Horacio Barreto, pidieron su absolución por la falta de pruebas y por haberse acreditado su versión: que estuvo cenando con su hijo y Wagner, y luego se fue a dormir.El tribunal presidido por Roberto Cadenas concluyó: "Queda probado que Wagner abusó sexualmente de Micaela García con acceso carnal y luego procedió a asfixiarla con alevosía para lograr su impunidad y en un contexto de Violencia de Género". Pero respecto de Pavón, consideró que, tal como él confesó, ayudó a Wagner a irse a Moreno, pero no por problemas con su pareja, sino porque sabía que su empleado había cometido el crimen, aunque no les quedó claro el motivo de tal encubrimiento.La Fiscalía insistiría por la perpetua para los dos acusados, la defensa de Wagner intentará una pena menor, y los representantes de Pavón pedirán su absolución o, al menos, una sanción más leve, ya que los cinco años que le impusieron es la pena máxima del encubrimiento agravado y no se tuvo en cuenta ningún atenuante.Cabe recordar que antes de aquel debate había sido condenado mediante un procedimiento de juicio abreviado, Fabián Ehcosor, la pareja de la madre de Wagner, por haberle dado resguardo en Moreno durante los días en que estuvo prófugo. Acordó, en esa oportunidad, tres años de prisión condicional.Otra derivación del caso fue el jury contra el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú Carlos Rossi por haber otorgado la libertad condicional a Wagner, pese a los informes desfavorables de los profesionales que lo analizaron. En este proceso, el magistrado quedó absuelto, en un fallo del jurado de enjuiciamiento que causó amplia polémica. Fuente: (Análisis).-