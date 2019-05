Detuvieron al Jefe de la Policía Federal de Santa Fe

Foto 1/2 Crédito: Aire Digital Foto 2/2

El jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, Marcelo Lepwalts, y otros cinco efectivos de esa dependencia fueron detenidos hoy en el marco de una investigación disparada por el hallazgo de una importante cantidad de cocaína en las oficinas de la fuerza.



Los efectivos federales apresados fueron acusados de adulterar documentos públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y tráfico de estupefacientes.



Así lo confirmó el titular de la fuerza nivel nacional, el comisario general Néstor Roncaglia afirmó quien indicó que en la oficina de la fuerza en la capital provincial se encontraron 88 bochas de cocaína. Y además del jefe, se detuvo a un oficial, un ayudante y dos suboficiales de la dependencia.



"Estamos en presencia de un ilícito y se realizó una buena investigación donde, lamentablemente, policías estuvieron investigando a policías y los resultados fueron positivos. Se pudo probar la participación en diferentes ilícitos, mayoritariamente en casos de drogas, y se detuvo al jefe de la delegación local, dos oficiales y tres suboficiales. Fueron siete los allanamientos: seis en las casas de los imputados y uno dentro de la delegación local donde se encontraron 88 bolsitas de cocaína en un baño de una oficina. El procedimiento lo llevó a cabo Asuntos Internos dentro de la comisaría local", afirmó Roncaglia.



"Un grupo de policías no cumplió con sus deberes, se alejaron de las normas y delinquieron", detalló Roncaglia, en conferencia de prensa esta mañana en la capital de la provincia.



"No tenemos probada la venta, sí el contacto con vendedores. Presumimos que la procedencia de la droga es ilegal", aseguró.



El Jefe de la Policía Federal a nivel nacional afirmó que se va a ir hasta las últimas consecuencias y "no se va a esconder la basura debajo de la alfombra".



La detención se produjo luego de nueve allanamientos ordenados por los jueces federales santafesinos, Reinaldo Rodríguez y Francisco Miño, realizados por agentes de la División de Operaciones Judiciales de la Superintendencia de Asuntos Internos y la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina.



Los procedimientos derivaron de una investigación desarrollada de manera conjunta por los fiscales federales Gustavo Onel y Walter Rodríguez (de las Fiscalías 1 y 2) y surgió en parte por una denuncia radicada en Santa Fe por el titular de la fuerza nacional, Néstor Roncaglia.