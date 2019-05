Empleado municipal fue condenado a 8 años de prisión por violar a su sobrino

La Cámara Penal de Concordia, el tribunal integrado por los jueces Eduardo Degano, Edwin Ives Bastián y Francisco Ledesma, resolvió condenar a 8 años de prisión a Omar Andrés Narváez, empleado de la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana de Concordia, al considerarlo autor del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un sobrino suyo de 12 años.



El condenado abusó del menor en las instalaciones de la Planta Asfáltica municipal, ubicada en inmediaciones del Autódromo. Las pericias en los celulares de Narváez y del chico aportaron valiosos elementos probatorios, lo mismo que las declaraciones del menor obtenidas mediante Cámara Gesell y los exámenes médicos.



Vale recordar que el fiscal había pedido 12 años pero los magistrados rebajaron a cuatro años la pena y no hicieron lugar a la preventiva, razón por la cual Narváez, acusado de violar y pervertir a su sobrino, seguirá gozando de la libertad, al menos hasta que Casación se expida.



Aparentemente Narváez continúa desempeñándose como empleado de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Concordia, en carácter de mensualizado con un haber de $ 27.513 pesos, da cuenta diario El Sol.



Sobre el fallo, fue el propio fiscal José Arias quien expresó que "se dio a conocer el veredicto respecto de un juicio, donde se sostenía una acusación contra una persona que estaba imputado de haber cometido un abuso sexual con acceso carnal. En este sentido el tribunal meritó la prueba y resolvió condenarlo a la pena de 8 años de prisión por considerarlo autor de ese delito", precisó.



Arias recordó que "la fiscalía había pedido además que se dictara la prisión preventiva a los fines de asegurar la aplicación de la pena sobre la proyección de que si se espera que la sentencia quede firme es posible que el imputado se dé a la fuga en este tiempo. En ese sentido el tribunal ponderó más lo que es el principio de inocencia porque hasta que una sentencia no quede firme, rige un estado de inocencia respecto de todo y por eso hasta que no se agoten las instancias recursivas no se va a aplicar esa pena", aseguró.



El fiscal sostuvo que "el imputado no está en prisión domiciliaria, se encuentra en libertad y vale decir que siempre compareció en el proceso, siempre se presentó, no molestó a la víctima, o sea que en alguna medida ha cumplido con sus deberes procesales y por eso el tribunal meritó dejarlo en libertad hasta que la sentencia quede firme".



Al ser consultado, por el tiempo que puede demorar para que la sentencia quede firme, respondió que "puede llevar un año y medio para que la sentencia quede firme, o sea que en todo ese tiempo el imputado va a estar en libertad", dijo y aclaró "el tiempo que va a estar en libertad no se resta a la condena, solamente se resta cuando cumple una prisión domiciliaria", recordó.