Policiales

Investigan a penitenciarios

Jueves 9 de Mayo de 2019

Fuga de presos en Rosario: Recapturaron a tres y seis siguen prófugos

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe dice que no fue una emboscada pero no brindó certezas sobre cómo se dio el escape. Tampoco está claro si iban esposados o no. Investigan la presunta connivencia de agentes penitenciarios.