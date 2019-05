Jubilada fue víctima violento arrebato: "Fue muy tremendo", rememoró

Una jubilada de 70 años fue víctima de un violento arrebato en la mañana de este miércoles, en barrio Anacleto Medina de Paraná. "Fue muy tremendo", rememoró la damnificada.



"Salí temprano para sacar el turno del oculista, fui a tomar el colectivo, cuando me interceptaron dos jóvenes: uno me dice `dame fuego, tenés fuego´. Le dije que no tenía y me manoteó la cartera desde atrás", rememoró María Elina a Elonce TV.



"Me aferré a la cartera, pero empezó a darme vueltas, y me tiró al piso; comencé a gritar, a pedir auxilio", recordó la jubilada, tras el violento arrebato registrado sobre calles Galán, entre Los Yaros y Los Chanas.



En la oportunidad, María Elina comentó que los vecinos la socorrieron y un policía que es vecino de la zona, los interceptó y los detuvo. Serían "conocidos en el barrio".



"Fue muy tremendo", remarcó la víctima, al tiempo que reveló: "Además, por el golpe que me dio en la cabeza contra el asfalto, se me formó como un chichón y me duele".



La jubilada iba a ser trasladada al hospital San Martín para ser evaluada tras las heridas leves que sufrió como consecuencia del violento arrebato.



"Eran dos chicos jóvenes, re flaquitos, pero la fuerza que tenían, no era normal", apuntó la jubilada, al tiempo que estimó que "estaban drogados". "La droga es la perdición de todo, porque aunque traten de sacarla, la droga circula en el barrio", lamentó la víctima.



"Uno no puede salir a ningún lado, o tiene que salir sin cartera, porque están controlando a dónde vamos. Está terrible la situación, tanto para las personas grandes como para los jóvenes. Es mucha inseguridad", subrayó.



La jubilada radicó la denuncia en sede de comisaría novena.



"Mi hija siempre me decía que no salga con cartera pero uno no puede andar con los papeles en los bolsillos", acotó. (Elonce)