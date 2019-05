Robaron una lancha de la isla: "Mi padre está enfermo, la usaba como recreación"

Prefectura trabaja de oficio en el hecho. El dueño de la lancha aún no ha podido radicar la denuncia por cuestiones de salud."El viernes a las 8:30 nos acercamos a la costa, y la lancha no estaba. Se ve que la desataron y se la llevaron completa", relató Ormache aA la embarcación "la compramos hace ocho meses.Esperemos que nos puedan ayudar, que si alguien la ha visto, si la ven, para que la podamos buscar., aseveró.El damnificado es jubilado de Prefectura. Desde esa fuerza "el viernes a la mañana, se acercaron en una moto de agua hasta donde estábamos nosotros y luego hicieron el recorrido hasta la zona de La Juanita y no la hallaron", expresó.Ormache manifestó que "hacía quince días atrás", los habían alertado del robo de lanchas. "Había ido Prefectura de Santa Fe y nos había dicho que tengamos cuidado, que andaban robando lanchas. Como nunca tuvimos ningún problema, íbamos siempre hasta ese lugar, nos confiamos".. "Volvimos ayer de la isla, no teníamos cómo regresar. Ayer nos fueron a buscar", manifestó. Por cuestiones de salud, el hombre que resultó víctima del robo, aún no ha podido radicar la denuncia en comisaría de Bajada Grande.Se solicita a quien pudiera haber visto la lancha, que lo comunique a la comisaría más cercana o a Prefectura.